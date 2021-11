Harry e Babbo Natale stanno insieme, il bellissimo spot del servizio postale norvegese

2 minuti di lettura

Babbo Natale esiste e ama un uomo di nome Harry. Da due anni Posten, servizio postale norvegese, realizza una campagna natalizia ad hoc, in modo da celebrare nel migliore dei modi le Feste. Lo spot di quest’anno ha suscitato non poco clamore in patria, perché per festeggiare i 50 anni della depenalizzazione dell’omosessualità in Norvegia, Posten ha dato vita ad un corto in cui un uomo qualunque si innamora di Babbo Natale.

“Harry ti presento Babbo Natale“, il titolo del corto, che vede quest’uomo ammirare con i propri occhi il vero Babbo Natale, la notte del 24 dicembre, mentre gli consegna i doni. I due si scambiano un fugace sguardo, prima che Santa Claus sparisca dal caminetto. Negli anni successivi l’uomo continua a spiare Babbo Natale, vigilia dopo vigilia, fino a quando una sera si addormenta sul divano e Babbo Natale lo sveglia dolcemente con battuta: “Russi. Tornerò l’anno prossimo“. Ed è quel che capita. L’anno successivo Babbo Natale si ferma un po’ di più e torna a parlargli: “Ho molti regali da consegnare. Tornerò l’anno prossimo. Ho un bell’aspetto?“. A quel punto l’uomo scrive una lettera a Babbo Natale, confessando che l’unico regalo che vorrebbe sarebbe proprio lui. Grazie a Poster, servizio postale norvegese che viene in aiuto a Babbo Natale consegnando i regali al posto suo, Santa Claus può permettersi di trascorrere un’intera serata con l’amore della sua vita, concedendosi il primo lungo bacio di coppia.

“Nel 2022, saranno 50 anni da quando è diventato legale amare chi vuoi in Norvegia“, recita la didascalia finale, con lo spot diventato virale sui social. Oda Rygh, dell’organizzazione LGBTQ norvegese FRI, ha dichiarato: “Per molti di noi, il Natale è un momento che passiamo con le persone che amiamo, ed è bello vedere Norway Post mostrare che l’amore appartiene a tutti, indipendentemente dall’orientamento, dall’età, o se vivi al Polo Nord.”