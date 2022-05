Hold My Hand, Lady Gaga canta per Top Gun: Maverick – AUDIO

2 min. di lettura

“But if you decide to

I’ll ride in this life with you

I won’t let go till the end”.

Queste le prime parole ufficiali di Hold My Hand, canzone che Lady Gaga ha scritto e cantato per Top Gun: Maverick, sequel del cult anni ’80 diretto da Joseph Kosinski con Tom Cruise di nuovo mattatore. Presentata in anteprima mondiale all’imminente Festival di Cannes, la pellicola uscirà nei cinema il 25 maggio. Oggi è diventata realtà Hold My Hand, chiamata a confrontarsi con l’iconico brano del film originale, Take My Breath Away, premio Oscar prodotto da Giorgio Moroder per i Berlin. Dopo la statuetta vinta grazie a Shallow, canzone portante di A Star is Born, la popstar punta al clamoroso bis nel 2023.

Nel lanciare la cover del singolo, Gaga ha parlato della genesi del brano sui social.

“Quando ho scritto questa canzone per ‘Top Gun: Maverick’, non mi rendevo nemmeno conto dei molteplici livelli che attraversava il cuore del film, la mia psiche e la natura del mondo in cui viviamo. Ci ho lavorato sopra per anni, perfezionandola. Volevo trasformare la musica in una canzone in cui condividiamo il nostro profondo bisogno di essere capiti e di cercare di capirci l’un l’altro: il desiderio di essere vicini quando ci sentiamo così lontani e la capacità di celebrare gli eroi della vita”.

Gaga ha voluto pubblicamente ringraziare Tom Cruise, il compositore Hans Zimmer e il regista per l’opportunità ricevuta, sottolineando come la canzone sia “una lettera d’amore al mondo durante e dopo un periodo molto difficile. Volevo che la poteste sentire da così tanto tempo”. Il 3 maggio Hold My Hand sarà ufficialmente realtà.

Sceneggiato da Ehren Kruger e Eric Warren Singer e Christopher McQuarrie, Top Gun 2 vede il Tenente Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise), tra i migliori aviatori della Marina, ancora nell’unico posto in cui vorrebbe essere dopo più di trent’anni di servizio. Evita la promozione che non gli permetterebbe più di volare, e si spinge ancora una volta oltre i limiti, collaudando coraggiosamente nuovi aerei. Chiamato ad addestrare una squadra speciale di allievi dell’accademia Top Gun per una missione segreta, Maverick incontrerà il Tenente Bradley Bradshaw (Miles Teller), nome di battaglia “Rooster”, figlio del suo vecchio compagno di volo Nick Bradshaw “Goose”. Alle prese con un futuro incerto e con i fantasmi del suo passato, Maverick dovrà affrontare le sue paure più profonde per portare a termine una missione difficilissima, che richiederà grande sacrificio da parte di tutti coloro che sceglieranno di parteciparvi.

