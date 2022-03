Hu, il primo album tra libertà e accettazione: “Mi spoglio di tutto, racconto chi sono” – Intervista video

2 minuti di lettura

La sua carriera è appena iniziata ma è già una fuoriclasse del nuovo panorama della musica italiana. 27 anni, originaria di Fermo, Hu (@hu.is.who) è la nuova scoperta che, dopo il duetto con Highsnob a Sanremo e il brano Abbi cura di te, debutta con il suo primo album, Numeri primi.

«Questo disco ha questo claim che siamo unici, irripetibili e indivisibili: il mio leitmotiv è stato sempre quello di “si vive una volta sola”. Niente è davvero irrisolvibile. Si risolve tutto e si affronta tutto»

Il nome d’arte è ispirato a una divinità egizia e un gioco di parole con il “who” inglese, ci ha raccontato durante la nostra intervista la giovane cantante, il cui vero nome è Federica Ferracuti. A metà tra l’indie e il pop, la sua musica è caratterizzata anche da un fantastico uso dell’elettronica, una meravigliosa aggiunta che la rende una grande novità tutta da scoprire. «La promessa che mi sono sempre fatta è di fare qualcosa che fosse diverso da tutti quanti. Sogno di essere quel tipo di artista che uno dice “Ah, l’ha fatto lei”», ci ha raccontato.

Cantante, scrittrice, musicista e produttrice. Hu conosce bene la musica, ma non è l’unica cosa della sua arte che stupisce. Numeri primi è anche un viaggio verso l’accettazione di sé stessi, un tema molto attuale che coinvolge tutti, soprattutto i più giovani, e che lei stessa ha vissuto sulla propria pelle: «Quando ero piccolina, mi facevo tante domande e non trovavo le risposte. Le cercavo nei grandi, nelle icone, però tante volte mi chiedevo come mai tanti non si espongono. C’è bisogno di questo». Il coming out un po’ sofferto e poi la libertà di esprimersi.

«Io sono iper critica con me stessa. Mi sono quasi non voluta bene per talmente tanti anni che poi mi sono accorta che l’unico modo per essere veramente serena era quello di volermi bene. Volersi bene significa essere sinceri con sé stessi e con chi ti circonda, quindi alla fine mi sono detta “Mi spoglio di tutto, racconto chi sono”»

Hu è un’artista a tutto tondo che ha tanto da dire e che è un piacere ascoltare. Nei suoi testi tutti possono trovare qualcosa in cui riconoscersi, un messaggio che magari può offrire un aiuto.

