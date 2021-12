Hunter Schafer di Euphoria: “Non sono lesbica ma bi o pan”

< 1 minuto di lettura

Manca sempre meno all’attesissimo ritorno di Euphoria con la seconda stagione, che vedrà ancora una volta tra i protagonisti Hunter Schafer, 22enne attrice transgender esplosa grazie al ruolo di Jules Vaughn. In termini di orientamento sessuale, nel 2019 Schafer si era detta essere “più vicina a quella che potresti chiamare una lesbica“.

Tuttavia, via Twitter Hunter ha ora ridefinito quella lettura privata, replicando ad un utente che aveva scritto “Schafer è lesbica. Congratulazioni lesbiche. Mi avete tolto l’unica cosa che conta di più“. Pochi giorni dopo questo cinguettio, l’attrice è tornata a twittare dopo due mesi così replicando: “Per quanto vorrei che fosse vero, vorrei chiarire vagamente che sfortunatamente sono tipo bi o pan o qualcosa del genere”. Per bi e pan si intende bisessuale o pansessuale.



Dichiarazione presto travolta dai like di sostegno e vicinanza dei fan. La seconda stagione di Euphoria, che segnerà il ritorno di Zendaya, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Barbie Ferreira e Maude Apatow, prenderà forma su HBO Max il 9 gennaio. Nel frattempo Schafer, nel 2021 diventata volto Prada, reciterà nell’horror Cuckoo from Neon, diretto da Tilman Singer e sequel di Luz, film del 2018. Via alle riprese ad aprile, con il cast completato da John Malkovich, Gemma Chan, Sofia Boutella, Jan Bluthardt, Zita Hanrot e Proschat Madani.

as much as I wish this were true I would like to vaguely clarify that unfortunately I am like bi or pan or something :/

— Hunter Schafer (@hunters) December 13, 2021