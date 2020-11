“Il sole di notte” di Nicola Campanelli: Messico o nuvole?

Per gli intellettuali, le sale d’attesa degli aeroporti sono dei non-luoghi privi di identità; per i romantici invece sono degli spazi dove tutto può accadere. Nicola Campanelli, autore del romanzo Il sole di notte, recentemente pubblicato da Smith Editore, sceglie la sala d’attesa dell’aeroporto di Los Angeles per l’inizio della sua storia.

Andrea, un italiano che ha scelto Berlino per cambiare vita, ancora non sa che l’attesa solitaria del proprio volo sta per finire. Il destino ha messo sulla sua strada José, un bel trentenne messicano, che ad Andrea non è passato inosservato nel via vai dell’aeroporto. L’incontro è alla distanza di uno sguardo, serve solo un po’ di audacia. Ma dove trovarla con un Rimbaud in mano? Per fortuna di Andrea l’animo caliente di José basta e avanza per tutti e due. Con la sua disinvoltura latina, il ragazzo spazza via indugi e imbarazzi gettando le basi di qualcosa che Andrea ha quasi paura di pronunciare.