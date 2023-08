Il Toronto Film Festival celebra Pedro Almodovar per “aver sostenuto la diversità e sfidato le norme sociali”

0:00 Ascolta l'articolo

Ancora un riconoscimento, l’ennesimo di una carriera semplicemente infinita. 74 anni il prossimo 25 settembre, Pedro Almodovar sarà celebrato al Toronto Film Festival che si terrà dal 7 al 17 settembre con Jeff Skoll Impact Media Award, premio che riconosce la leadership e la creazione di un connubio tra impatto sociale e cinema.

Ad annunciarlo è stato Cameron Bailey, amministratore delegato del TFF.

“È una vera emozione premiare Pedro Almodóvar come illustre destinatario del Jeff Skoll Impact Media Award per il 2023. La sua visione artistica, la sua narrazione audace, il suo fermo impegno a spingere i confini del cinema hanno avuto un profondo impatto nel mondo del cinema. Sfida le norme sociali, sostiene la diversità e illumina l’esperienza umana con sensibilità e grazia. Applaudiamo il suo contributo al cinema e celebriamo la sua capacità di ispirare e provocare il pubblico di tutto il mondo“.

In 45 anni di cinema Pedro Almodovar ha vinto due Oscar, due Golden Globe, 5 Bafta, due David di Donatello, 5 European Film Awards, 5 Satellite Award, 7 Goya, 2 César, un Premio Osella e un Leone d’Oro alla Carriera alla Mostra del Cinema di Venezia, un premio per la miglior regia, una Queer Palm e uno per la miglior sceneggiatura al Festival di Cannes.

Strange Way of Life, suo nuovo corto acclamato dalla critica all’ultimo Festival di Cannes, uscirà nelle sale italiane il 21 settembre, prima di arrivare in esclusiva su MUBI, grazie a Teodora Film. Il cortometraggio, girato nel deserto di Tabernas, in Almería, racconta di due uomini che si ritrovano dopo venticinque anni. Le musiche sono di Alberto Iglesias, i costumi di Saint Laurent by Anthony Vaccarello, anche produttore associato del progetto. Il cast include Pedro Pascal, Ethan Hawke, Jason Fernández, José Condessa, George Steane e Manu Ríos, Pedro Casablanc e Sara Sálamo.

