Immaginaria, arriva a Roma il festival internazionale di cinema lesbico e femminista – il programma

Un salto in Argentina con “Margen de error“, di Liliana Paolinelli (Argentina 2019, 85’). L’illusione di una donna matura, che mette a rischio la stabilità della sua coppia e le relazioni con le amiche, pur di inseguire un’infatuazione tutta da verificare e che la porta a immaginare di potere sovvertire totalmente la sua vita. Con qualche margine di errore. Spazio poi a due must dell’ultimo periodo, gli acclamati: “Carmen y Lola“, di Arantxa Echevarría (Spagna 2018, 103’) e “Tell It To The Bees“, di Annabel Jankel (UK-Svezia 2018, 106’).

Il festival ospiterà una delle tappe del collettivo “Tutte a casa”, con la proiezione di un trailer inedito e la presentazione del progetto del social movie “Tutte a casa – Donne, lavoro, relazioni ai tempi del Covid-19“, che raccoglierà i contributi di tantissime donne che hanno risposto all’appello di girare video messaggi sul loro quotidiano durante la quarantena. All’interno del Festival si svolgerà anche l’incontro “Let Me See You. Donne nel Cinema“, terzo tavolo nazionale di donne registe, filmmaker, sceneggiatrici, montatrici, produttrici, attrici, operatrici, introdotto da Women in Film Television & Media Italia, Mujeres nel Cinema, Visionarie e Cinema d’Autrice.

PROGRAMMA COMPLETO

29 titoli: 6 Fiction, 7 Documentari e 16 Cortometraggi