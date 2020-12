L’influencer Henry Jimenez sposa il compagno: la madre dice che sarà la causa della sua morte

Henry Jimenez è un giovane influencer di Instagram con oltre 70 mila follower. Ha voluto dare una splendida notizia a sua madre: a breve si sposerà. Ma da parte della mamma è arrivato un secco rifiuto. Il motivo?

Semplice, la madre di Henry è omofoba e non accetta che suo figlio sia omosessuale e che si stia per sposare con un uomo. Quindi, anziché essere commossa e felice per la decisione di Henry di vivere la sua vita con qualcuno che lo ami, ha preferito criticare il ragazzo, dicendo addirittura che proprio quel matrimonio finirà per ucciderlo.

Henry ha postato la telefonata con la mamma su Instagram, e il video è straziante. Prima comunica il fidanzamento e l’intenzione di sposarsi, poi la invita al matrimonio. È felice di darle questa notizia. Ma bastano poche parole da quella donna per far tramutare le emozioni del ragazzo, che si copre gli occhi colmi di lacrime.

Gli attacchi della madre a Henry Jimenez

Dure le parole della madre omofoba:

Non posso credere che tu sia serio su questo. Sai che è un peccato davanti agli occhi di Dio? È nella Bibbia: quelli che non entreranno mai nel regno di Dio sono uomini che dormono con uomini, ubriachi e adulteri.

Poi si scaglia contro il compagno, Kasey, dicendo che non conosce Dio e lo ha accecato. Per poi far la parte della madre distrutta dal dolore:

Mi hai spezzato il cuore in mille pezzi. Ogni volta che me ne parli, mi rattristi. Mi rendi più malato di quanto non sia già. Sbagli, pecchi, perché hai cambiato Dio per i soldi? (paragonando il figlio a Giuda, ndr).

Il video si conclude con Henry Jimenez in lacrime, la voce rotta. La didascalia dice:

Ho detto a mia madre che mi ero fidanzata con l’uomo della mia vita. È così difficile da condividere, ma oggi ho ricevuto un messaggio da un bambino che diceva quanto si fosse sentito ispirato dopo averlo visto, e detto ai suoi genitori il suo più grande segreto. Questo mi rende così felice, ne vale la pena. Cosa stiamo facendo in questo mondo, se non siamo veramente felici. Condividi questo video se puoi e ricorda alle persone che andrà tutto bene.

Il fidanzamento di Henry e Kasey

Jimenez si sposerà con Kasey Kerbox, il quale si è messo in ginocchio chiedendogli la mano in Alaska, all’interno di una crepa di un ghiacciaio.