“La rivoluzione d’Iran è una rivoluzione queer, dovete capirlo” intervista all’attivista Matthew Nouriel

0:00 Ascolta l'articolo

16 settembre 2022. È la data che verrà ricordata nella Storia come l’inizio della rivoluzione delle donne in Iran, la più grande avvenuta nel Paese da quel 1979 in cui si instaurò il regime islamico che il popolo iraniano cerca oggi di rovesciare.

È la data in cui Mahsa Jina Amini, giovane ragazza di 22 anni, è stata uccisa dalla polizia morale per non aver correttamente indossato il velo.

Sono passati sei mesi da quando le proteste sono scoppiate in tutto il Paese contro la violenza e l’oppressione del regime. Sei mesi di scontri e repressioni, arresti e torture, atti del regime contro civili innocenti – come le ragazze delle scuole avvelenate con i gas – e condanne da parte dei potenti del mondo. Ma la rivoluzione in Iran continua, e non ha intenzione di fermarsi finché il governo di Khamenei non sarà rovesciato.

Testamento della forza e della resilienza dello spirito umano, la rivoluzione che ha preso il nome di “Donna. Vita. Libertà”, dallo slogan cantato per le strade da donne con i capelli liberi al vento – e ripreso in tutto il mondo per supportare le proteste –, coinvolge però anche tutte le minoranze che sono oppresse dal regime. Le donne, sì, ma anche i profughi afghani, le etnie minoritarie che in Iran hanno trovato rifugio e la comunità LGBTQIA+.

In Iran l’omosessualità è ancora illegale, le persone queer rischiano di essere uccise se si mostrano in pubblico e fanno sentire la loro voce. Eppure, hanno preso parte alle proteste, perché la libertà a cui inneggia la rivoluzione è libertà per tutto il popolo iraniano, nessuno escluso.

Gay.it ha parlato con Matthew Nuriel (@matthewnouriel), attivista LGBTQIA+ israeliano e iraniano di base a Los Angeles. Dall’inizio della rivoluzione, Matthew ha usato le sue piattaforme per riverberare la lotta del popolo iraniano e dare ascolto alle richieste che giungono dalla popolazione: ciò che la rivoluzione chiede alle persone occidentali è di essere la loro voce, e di non dimenticare ciò che sta accadendo nel Paese. Con Matthew, abbiamo cercato di fare il punto della situazione a sei mesi di distanza. Per provare a capire cosa sia andato perduto, e cosa sia stato invece conquistato, con la speranza che prima o poi “Donna. Vita. Libertà” avrà la meglio sulla violenza dell’oppressore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matthew Nouriel (@matthewnouriel)

Qual è la questione più urgente che vorresti la comunità LGBTQIA+ italiana capisse?

Mi piacerebbe che la comunità LGBTQ+ italiana e le comunità LGBTQ+ a livello globale capissero che si tratta di una questione queer. Si tratta di una rivoluzione che è iniziata essenzialmente evidenziando il cattivo trattamento delle donne da parte dell’Iran. Dobbiamo anche capire che lo slogan per questo movimento è “donna, vita, libertà” e che parte di questo slogan, la libertà, significa libertà per tutti gli iraniani, il che include gli iraniani LGBTQ+. E quello che penso sia davvero importante per la gente capire è che gli iraniani LGBTQ+ sono stati perseguitati, sono stati mutilati, sono stati torturati, si stima che fino a 7000 uomini per lo più gay siano stati giustiziati per mano del regime. Stiamo combattendo per la libertà per tutti gli iraniani. Personalmente, come membro della comunità LGBTQ+, non ho visto abbastanza copertura da pubblicazioni queer: dove sono le voci queer in questo? Ci sono pochissimi di noi che sono all’interno di questo movimento e che sono nella diaspora iraniana, perché dobbiamo anche capire che le persone LGBTQ+ in Iran non possono alzare la voce. Rischiano letteralmente la vita quando lo fanno. Quindi questa è una questione queer, voglio che la gente lo capisca e voglio che la gente vi si unisca come tale.

Quali sono le ultime forme di repressione messe in atto dal governo iraniano?

Gli atti di repressione messi in atto dal governo iraniano in questo momento sono gli stessi atti di repressione che hanno attuato dal cambiamento di regime e dalla rivoluzione del 1979. Ma ora, soprattutto negli ultimi anni, ci sono i social media. E per quanto il regime cerchi di bloccare e rallentare Internet, ci sono ancora modi per comunicare con l’esterno. Le persone hanno VPN e i social media. Quindi hanno un modo di comunicare ciò che sta accadendo in questo momento. Ci sono tutte queste varie chat room. C’è una piattaforma molto popolare di comunicazione, proprio come WhatsApp, dove ci sono tutti questi gruppi con letteralmente centinaia e migliaia di persone che condividono video di ciò che sta accadendo. E naturalmente, è stato tutto esasperato perché dalla morte di Jina Amini, meglio conosciuta come Mahsa Amini, le tensioni sono state molto alte, e ci sono state, come sappiamo, intense proteste in Iran. Stiamo vedendo molta della brutalità di come questo regime tratta effettivamente i suoi cittadini. Stiamo vedendo migliaia di manifestanti, credo siano più di 20.000, persone, che sono in prigione nelle condizioni più terribili. Vediamo cittadini tedeschi di origine iraniana e cittadini svedesi, cittadini britannici di origine iraniana, anche cittadini americani di origine iraniana, arrestati e detenuti nelle prigioni iraniane, in particolare a Evin, che è la prigione più famosa d’Iran. E oltre ai manifestanti, ai cittadini stranieri e alle persone che stanno semplicemente difendendo i loro diritti e chiedendo la libertà, vediamo anche la repressione degli artisti, dei giornalisti e degli accademici perché queste sono le persone che ispirano il pensiero libero e il pensiero critico e ispirano le persone a uscire dagli schemi. Il regime non vuole questo. Abbiamo già avuto quattro esecuzioni ufficiali di persone arrestate per le proteste. Penso che il regime abbia preso una posizione più morbida al momento perché hanno visto la reazione a ciò che è successo, quindi hanno praticamente rilasciato molte persone di alto profilo. Abbiamo anche visto celebrità come Shervin Hajipur e persone che sono diventate famose perché sono state arrestate, come Armita Arbasi, che sono state fatte uscire di prigione. Stanno cercando di attutire il colpo e non hanno giustiziato nessuno ufficialmente dagli ultimi quattro. E penso che sia a causa della protesta pubblica che ha avuto luogo.

Cosa ha conquistato e raggiunto finora la rivoluzione, secondo te?

Penso che in realtà abbia raggiunto molto e non c’è modo di tornare indietro ora. Da quando [la rivoluzione] è iniziata sei mesi fa, abbiamo visto che non è contenibile. E per questo abbiamo visto una specie di effetto palla di neve: abbiamo visto lavoratori del petrolio in sciopero, lavoratori del carbone in sciopero, proprietari di piccole imprese in sciopero. Queste sono le cose che dobbiamo iniziare a fare per vedere un vero rovesciamento del regime. Abbiamo visto membri del Parlamento dell’UE, membri del Parlamento britannico e membri del Congresso degli Stati Uniti approvare risoluzioni essenzialmente contro il regime iraniano. Ma molte di quelle cose sono per lo più simboliche. Molti deputati tedeschi, ad esempio, hanno sponsorizzato i prigionieri politici in Iran, ed è fantastico. Ma dobbiamo anche riconoscere che la Germania è il più grande partner commerciarle europeo dell’Iran. Siamo su una traiettoria, ha reso il mondo più consapevole e ha reso [la situazione in Iran] qualcosa che non si può nascondere. È indiscutibile, sta accadendo. Ma allo stesso tempo, abbiamo molta strada da fare. Abbiamo davvero bisogno di colpirli dove fa male, e questo è a livello finanziario. Sta cominciando a succedere. Le sanzioni degli Stati Uniti sono ancora in vigore, e hanno posto sanzioni più dure, come ha fatto l’UE. Ma deve essere di più. In sostanza, vogliamo che l’IRGC (Corpo delle guardie della rivoluzione islamica) sia ufficialmente etichettato come un’organizzazione terroristica, perché è quello che è. È mia convinzione e la convinzione della maggioranza degli iraniani che il governo della Repubblica islamica sia esso stesso un governo illegittimo, ed è un governo terrorista. Terrorizzano quotidianamente i propri cittadini. Più di recente, abbiamo visto la guerra chimica che sta avendo luogo contro le studentesse che sono rinchiuse nelle scuole con i gas. Questo è il nostro obiettivo finale: dobbiamo far sparire questo governo. E per qualsiasi ragione, l’Unione Europea, gli Stati Uniti, il Regno Unito, tutti questi governi e le Nazioni Unite, sono un po’ fermi nella loro responsabilità. Credo sia perché stanno cercando di mantenere una sorta di diplomazia con l’Iran, quando noi siamo qui per dirvi che non c’è diplomazia da avere con questo governo. Devono essere tagliati fuori. Non sono il nostro governo. Non sono il governo che rappresenta il popolo iraniano.

E la comunità queer iraniana come sta partecipando alla rivoluzione?

Siamo una piccola minoranza, ma siamo sempre presenti, sicuramente qui a Los Angeles io e una manciata di noi, ci assicuriamo di esserci il più spesso possibile per le proteste e online sui social media. In Iran è un po’ più difficile da fare, ma ci sono persone che si sono presentate. Ci sono due individui di cui sono a conoscenza, una donna trans (qui la storia) e una persona non binaria che sono stati entrambi arrestati e poi rilasciati su cauzione, che è quello che il regime ha fatto ultimamente per rendere tutto meno intenso quando queste persone ricevono molta pubblicità. Ma c’è una presenza queer in Iran, osteggiate da alcune persone, ma va ricordato che la maggior parte degli iraniani sono accoglienti verso la comunità LGBTQI+. La comunità iraniana ha sempre avuto prima della rivoluzione una mentalità molto aperta, molto lungimirante e liberale. E penso che la gente stia riconoscendo che è anche il nostro tempo.

Credi sarà davvero possibile rovesciare il regime islamico?

Non credo che sia una questione di “se” succederà, ma è una questione di “quando” accadrà. Potrebbe accadere domani, tra una settimana, tra un mese, tra un anno, potrebbe accadere tra dieci anni. Non lo sappiamo, ma succederà. Perché quello che il regime sta facendo non è sostenibile, a meno che non lo trasformino essenzialmente in quello che ha fatto la Corea del Nord, che è completamente isolata dal mondo. Ma anche così il popolo iraniano, come abbiamo visto nel corso degli anni, è una pentola a pressione, e il coperchio è saltato via. Hanno avuto l’opportunità nel 2009 per le riforme, e l’hanno scartata. L’idea delle riforme non è più nemmeno un’opzione ora. Ed è incredibilmente frustrante per molti di noi quando sentiamo i nostri politici negli Stati Uniti e nell’Unione Europea e alle Nazioni Unite che parlano di riforme. Non vogliamo riformare. Il popolo iraniano non vuole riformarsi. È tempo che questo governo finisca. Come ho detto, non è una rappresentanza legittima del popolo iraniano, ed è tempo che se ne vada.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GAY.IT 🇪🇺🌍🪐✨ (@gayit)

La Russia sta ancora sponsorizzando il regime?

Credo che si sostengano a vicenda. Sappiamo che i droni prodotti dall’Iran sono stati venduti alla Russia e che sono stati usati contro il popolo ucraino. L’Iran, anzi direi la Repubblica islamica, è stata essenzialmente uno sponsor del terrorismo a livello globale. Quindi la Russia è solo un pezzo. E c’è stata molta attenzione sull’Ucraina nell’ultimo anno, ma dobbiamo anche ricordare che non è solo la Russia. Quello che è successo in Yemen, quello che è successo in Siria, quello che sta accadendo in Libano, quello che succede a Gaza. Sono tutti atti di terrorismo sponsorizzati dal regime della Repubblica islamica. Quindi dobbiamo anche capire che se questo regime non esistesse, cambierebbe completamente le dinamiche del Medio Oriente. Per non parlare della Cina. Credo che in questo momento, la Russia, la Repubblica Islamica dell’Iran e la Cina siano diventate una sorta di alleanza diabolica. E se l’Iran è fuori da questa equazione, cambierà in meglio per il mondo.

Quindi secondo lei sottrarre l’Iran a questo quadro avrebbe ripercussioni anche sugli altri due Paesi, ad esempio potrebbe influire nell’imminente conflitto tra Cina e Taiwan?

Non sono così esperto della situazione geopolitica con la Cina e Taiwan. Sono consapevole di ciò che sta accadendo in modo periferico. La risposta breve che potrei dare è che se l’Iran è fuori dal quadro, si tratta di qualcuno con cui la Cina non potrà più commerciare. Non credo che avrà un grande impatto sulla Cina perché commercia con tutti. Ma sarà “un dente in meno”. Darebbe l’esempio di ciò che un popolo guidato rivoluzione può fare, e forse invierebbe un segnale di avvertimento.

Di cosa ha bisogno il popolo iraniano da noi europei e occidentali?

L’unica cosa che il popolo iraniano ci chiede di fare fuori dall’Iran dal settembre del 2022 è essere la nostra voce. #BeMyVoice. La prima cosa che possiamo fare è non lasciare andare questa diapositiva. La gente in occidente è molto volubile. Le cose vanno e vengono, le cose vanno di moda e passano. Ed è davvero fondamentale che non lasciamo che la nostra volubilità abbia la meglio su di noi quando si tratta di questa situazione. Ci chiedono di essere la loro voce, quindi ciò che dobbiamo fare è essere continuamente la loro voce e seguire il loro esempio. Dopo di che, penso che in realtà la cosa più importante che tutti noi dovremmo fare come cittadini delle libere democrazie liberali occidentali, è rivolgerci ai nostri funzionari eletti, dal livello più basso al livello più alto, e chiedere loro cosa stanno facendo per il popolo iraniano. Perché abbiamo eletto quelle persone, sono lì per servirci ed è importante che siano consapevoli e che servano i nostri interessi. So che negli Stati Uniti ci sono proposte che vengono presentate e che stiamo cercando di far passare. Il disegno di legge numero uno sarebbe il Mahsa Act, che sostanzialmente codificherebbe le sanzioni contro l‘Ayatollah Imam Khamenei e il Presidente Raisi della Repubblica Islamica. E so che ci sono diverse proposte, certamente nel Regno Unito e in altri paesi dell’UE, che vengono presentate. Quando [le persone iraniane] dicono “siate la nostra voce”, è più che condividere un hashtag o un post. È letteralmente essere la loro voce per le persone che possono fare la differenza all’interno dei nostri sistemi politici nei nostri rispettivi paesi.

Israele ha un governo di destra che da qualche tempo sembra pericoloso: dovremmo essere preoccupati per i diritti civili nel Paese?

Da ebreo, dico sempre che l’Iran è la mia patria e Israele è la mia casa natale, perché è da lì che viene il popolo ebraico, giusto? Questo è il nostro paese. Credo che dovremmo essere preoccupati, ma dobbiamo anche capire che, tra la maggior parte dei paesi del Medio Oriente, Israele è una democrazia. E quello che stiamo vedendo in questo momento è che i cittadini di Israele su larga scala praticano la loro democrazia e protestano e lottano perché questi cambiamenti non accadano. Non so cosa succederà lì. So che è molto preoccupante, ma alla fine non c’è nulla che qualcuno possa fare al riguardo finché quelle decisioni non saranno prese in Israele. Personalmente non credo che queste riforme che stanno cercando di ottenere alla fine passeranno nella misura in cui vogliono loro. Penso che quello che succederà sarà una sorta di compromesso. Ma sì, credo che dovremmo preoccuparci ogni volta che un paese ha un elemento di estrema destra che si avvicina così tanto al potere. Lo stiamo ancora vedendo negli Stati Uniti, con tutta questa legislatura anti LGBTQ+, l’abbiamo visto in Brasile, in Italia, in Francia, nel Regno Unito. Quindi dovremmo essere preoccupati per ciò che accade in Israele, ma dobbiamo essere preoccupati che accada in tutto il mondo, in qualsiasi Paese.

Un messaggio che vuoi lanciare alla comunità LGBTQIA+ italiana?

La cosa che più mi preme adesso è ribadire che ciò che sta accadendo in Iran è una questione queer e, per favore, fatevi coinvolgere. Vi prego di combattere per i nostri fratelli LGBTQ+ in Iran. Hanno bisogno di noi per essere la loro voce. Tra tutte le popolazioni in Iran, penso che la popolazione LGBTQ+ è la più soppressa. Questa è la mia opinione. Rimango fermo su questo. E dobbiamo esserci per loro, perché abbiamo fatto molta strada in occidente in termini di diritti LGBTQ+ ed è nostra responsabilità come persone queer che sono liberate, che vivono in democrazie occidentali. Perché io posso stare in piedi in una folla di 500 o 1000 persone a una protesta e proclamare “Il mio nome è Matthew Nuriel, sono ebreo, sono gay e sono iraniano” senza nessuna conseguenza. Voglio che i vostri lettori capiscano che se io o qualsiasi persona queer in Iran dovessimo stare in piedi in un angolo di strada o di fronte a una folla e fare la stessa proclamazione, saremmo arrestati, torturati, potrebbe esserci un processo fasullo ed essere giustiziati. Quindi dobbiamo lottare per la comunità queer dell’Iran e per tutti gli iraniani. Per favore, sto pregando te e qualsiasi persona queer in tutto il mondo di capire che questo è un problema queer e dobbiamo sostenerlo.”

Ileana Dugato – Giuliano Federico

© Riproduzione Riservata