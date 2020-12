Irlanda del Nord, tutte le unioni civili potranno ora essere convertite in matrimonio egualitario

Le coppie dello stesso sesso che vivono in Irlanda del Nord possono da ieri convertire le loro unioni civili in matrimonio egualitario. La legge sulla piena uguaglianza matrimoniale era stata approvata nel mese di ottobre, ovvero sei mesi dopo i primi matrimoni egualitari diventati realtà nel mese di febbraio.

Questo significa che circa 1300 coppie che avevano precedentemente stipulato un’unione civile avranno ora una finestra di tre anni per convertire quell’unione in matrimonio. Se lo vorranno, ovviamente. Solo ieri ci sono state circa 20 conversioni, che dovrebbero diventare una quarantina nell’arco di tutta questa prima settimana, come riportato da ITV News. È l’ultimo anello che chiude una lunga e faticosa catena di diritti per decenni agognata dalla comunità LGBT nord-irlandese.

Tra le coppie che hanno convertito la loro unione civile nella giornata di ieri c’erano anche le attiviste di lunga Cara McCann e Amanda McGurk, premiate con un Attitude Pride Award nel 2018 per il loro impegno in favore del matrimonio egualitario in Irlanda del Nord. Condividendo una foto di coppia con mascherina rainbow fuori dal municipio di Belfast, McGurk ha scritto sui social: “Oggi, dopo una lunga attesa, sarò ufficialmente tua moglie, Cara McCann. Non posso crederci, ti amo”. “Non posso credere che questo giorno sia arrivato! Siamo al municipio di Belfast in attesa di ricevere il nostro certificato di matrimonio!!!”.