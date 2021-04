Islanda, coppia gay si sposa su un vulcano in eruzione – VIDEO

< 1 minuto di lettura

Perché sposarsi in chiesa o in comune, davanti ad amici e parenti, quando si può giurare fedeltà e amore al proprio ragazzo a pochi metri da un vulcano in eruzione?

È questo lo ‘sfondo matrimoniale’ che hanno scelto Sumarliði e Jónsi, due ragazzi gay d’Islanda che stanno insieme dal 2015. Dopo la proposta, avvenuta nel 2017, hanno iniziato a programmare il matrimonio con calma, arrivando allo scorso anno, in piena pandemia.

Dalla cerimonia con amici e parenti, alle nozze davanti un vulcano

E così, alla cerimonia tradizionale, hanno preferito le montagne Fagradalsfjall, a circa 32 chilometri da Reykjavík.

Il matrimonio della coppia gay è stato possibile grazie a Pink Iceland, un’agenzia di matrimoni e viaggi LGBT che opera in Islanda. Ha trovato il luogo perfetto, formato i due futuri sposi con le regole da seguire per l’escursione e preparato i documenti necessari.

Per vedere le immagini incredibili del vulcano in eruzione, ecco il video girato da Kaco Films per la neo famiglia.