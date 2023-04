0:00 Ascolta l'articolo 2 min. di lettura Scuro Chiaro

L’Isola dei Famosi è uno dei reality show più amati e seguiti della televisione italiana e gli ascolti della prima puntata lo hanno dimostrato ancora una volta. Non si sa se sia merito del cast di naufraghi, della spontaneità della conduttrice Ilary Blasi o dell’ottimo lavoro svolto dagli opinionisti Vladimir Luxuria e Enrico Papi (forse grazie al nostro vademecum), ma il pubblico in studio e da casa ha apprezzato e premiato la trasmissione del lunedì sera di Canale 5.

In occasione della prima puntata abbiamo conosciuto uno per uno i 17 naufraghi di questa edizione e anche la loro suddivisione in gruppi.

Gli autori, infatti, almeno per il primo periodo, hanno deciso di suddividere i concorrenti in tre tribù in modo tale da stimolare maggiore dinamiche e di avvicinarsi il più possibile a Supervivientes, la versione spagnola del reality che si basa molto di più sulla sopravvivenza.

Ma come sono suddivisi i naufraghi? Scopriamolo insieme!

Isola dei Famosi 2023: quali sono le tre tribù?

Gli autori hanno suddiviso i naufraghi di questa edizione dell’Isola dei Famosi 2023 in tre tribù:

Tribù delle Chicas (donne), composta da Fiore Argento, Nathaly Caldonazzo, Corinne Clery, Helena Prestes e Cristina Scuccia; Tribù de los Hombres (uomini), composta da Christopher Leoni, Andrea Lo Cicero, Luca Vetrone e Marco Predolin; Tribù degli Accoppiados (coppie), composta da Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini, gli speaker di Radio 105 Marco Mazzoli e Paolo Noise, i Jalisse (Alessandra Drusian e Fabio Ricci), Pamela Camassa e Claudia Motta.

L’obiettivo finale dei concorrenti del reality show di Canale 5, prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia, resta quello di vincere il montepremi finale di 100.000 euro in gettoni d’oro (di cui la metà della cifra sarà devoluta a un ente di beneficenza proposto dal vincitore).

Intanto, però, i 17 naufraghi hanno davanti a loro ancora giorni e giorni di vita sulle spiagge dell’Honduras: chi riuscirà ad avere la meglio e chi invece sarà il primo, o la prima, a soffrire la suddivisione in tribù? Non ci resta che seguire ogni giorno l’Isola dei Famosi 2023 per scoprirlo!

