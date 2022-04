Isola, Nicolas Vaporidis a Luxuria: “Caro Vladimir”, ed è scontro al termine del Transgender Day of Visibility – VIDEO

< 1 min. di lettura

Al termine della Giornata internazionale della visibilità Transgender, Nicolas Vaporidis si è reso protagonista di uno spiacevole episodio durante la puntata serale dell’Isola dei Famosi. In un acceso scontro a distanza con Vladimir Luxuria, opinionista del programma, l’attore si è rapportato a lei al maschile in due occasioni.

Tutto è nato dall’eliminazione di Clemente Russo e di sua moglie Laura, sconfitti al televoto da Carmen Di Pietro e da suo figlio. Vaporis, che la scorsa puntata aveva spedito i Russo al televoto, si è sentito in colpa per la loro eliminazione, sottolineando come il pubblico da casa preferisca il trash, ovvero Carmen Di Pietro. Ed è qui che Vladimir è partita all’attacco: “Volevo rivolgermi al dottor, accademico, magnifico rettore. Perché tu, Nicolas, viaggi in alto. Tu sei l’intellettuale del gruppo, mentre Carmen e Alessandro sono il trash. Ma chi sei tu per decidere chi è trash o no. Abbassa le piume!“.

Vaporidis ha prontamente replicato: “Allora è meglio vedere queste dinamiche piuttosto che lasciare a loro la libertà di essere due giocatori singolarmente. Due entità, non mamma è figlio. Meglio stare lì a vedere mamma e figlio che stanno lì a battibeccare. Questa era l’idea, caro Vladi, caro Vladi“. Un caro rimarcato ed esplicitato in due occasioni, con l’ex parlamentare che ha subito fatto notare a Nicolas la triste caduta.

“Intanto dì cara Vladimir, per cominciare e non caro Vladi. Se parliamo di rispetto, Nicolas. Ok? E con questo ho chiuso“.

Sui social il battibecco è diventato presto virale, con Vaporidis duramente criticato. Perché nessuno si sarebbe mai potuto aspettare che finisse a scimmiottare un Vittorio Sgarbi qualsiasi.

