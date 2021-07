Jacob e David, la coppia gay polacca canta contro le LGBT FREE ZONE del Paese – video

2 minuti di lettura

Jacob e David sono due famosi youtuber polacchi che da anni lottano per l’uguaglianza e la tolleranza nel proprio Paese. I due sono diventati celebri quando i Roxette hanno condiviso il loro video musicale Lipsync sul loro sito web. L’anno scorso hanno fatto di nuovo scalpore regalando mascherine arcobaleno per le strade delle ZONE LGBT in Polonia, per poi sbacare in Vaticano, durante l’angelus, con una bandiera rainbow.

Ora hanno pubblicato la loro nuova canzone, Others, per combattere le ormai celebri LGBT FREE ZONE condivise dal 30% dei comuni polacchi. Le parole del brano sono state ispirate dalla situazione attuale polacca: “Abbiamo l’impressione che nel nostro Paese dobbiamo spiegare le cose ovvie a tutti, in ogni momento. Perché anche se siamo tutti colorati e diversi, ci piace esserlo e ci sentiamo come tutti gli altri. Perché non siamo diversi. Siamo tutti la stessa persona“, sottolineano Jakub e Dawid, sposi a Madeira più di quattro anni fa.

Il video musicale è stato ispirato dai politici polacchi. È la storia di due giovani ragazzi innamorati costretti a lottare con l’omofobia quotidiana, che li travolge in strada. Vediamo persone che attaccano loro etichette, con parole offensive. Una cascata di insulti che alla fine copre i corpi dei giovani. Tutte le parole che Jacob e David hanno usato nel loro video sono state pronunciate da politici o vescovi polacchi contro la comunità LGBT in Polonia.

Ogni giorno oltre 300 LGBT in Polonia sono vittime di bullismo, minacce o insulti. Oltre il 63% di noi ha subito violenze psicologiche o verbali negli ultimi 5 anni. Non possiamo più permettere che accada. In questa canzone vogliamo raggiungere tutte le persone il cui cuore non è stato ancora consumato dall’odio e dire loro ad alta voce: “Noi non siamo diversi!”. Speriamo che questa “canzone di protesta” diventi una specie di inno della nostra comunità, perché è tempo di essere orgogliosi di sè stessi. E non per un mese, ma per tutto l’anno