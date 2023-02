Jakub Jankto, il calciatore ex Udinese e Samp fa coming out: “Sono gay, non voglio più nascondermi” – VIDEO

0:00 Ascolta l'articolo

27enne centrocampista dello Sparta Praga e della nazionale ceca, Jakub Jankto, dal 2014 al 2021 visto anche in Italia con le maglie di Udinese, Ascoli e Sampdoria, ha fatto coming out su Instagram.

Di fatto, si tratta del più importante coming out ‘calcistico’ dai tempi di Justin Fashanu, perché in arrivo da un giocatore che ha giocato quasi 50 partite con la maglia della propria nazionale e nel pieno della propria carriera.

“Come tutti, ho i miei punti di forza. Ho i miei punti deboli. Ho una famiglia. Ho i miei amici. Ho un lavoro che svolgo al meglio da anni, con serietà, professionalità e passione”, ha scritto Jakub. “Come tutti voglio anche vivere la mia vita in libertà. Senza paure. Senza pregiudizi. Senza violenza. Ma con amore. Sono gay e non voglio più nascondermi”.

Parole di una potenza straordinaria, perché in arrivo da un mondo ancora oggi fortemente omofobo. Basti pensare che non esistono calciatori gay dichiarati in tutti i principali campionati d’Europa. Josh Cavallo, che ha fatto coming out nel 2021, gioca in Australia, mentre Zander Murray e Jake Daniels, dichiaratisi nel 2022, nella serie b scozzese e in quella inglese. Anche per questo motivo il coming out di Jankto è clamorosamente importante. Jakub gioca nel club più titolato della serie A ceca.

Tantissimi i commenti piovuti sull’account social di Jankto, legati anche a colleghi ed ex colleghi. “Coraggioso“, ha scritto Claudio Marchisio. Alex Meret, portiere del Napoli, ha commentato con l’emoticon di un cuore, così come la Juventus. Applausi invece sono arrivati dall’ex portiere Stefano Sorrentino.

