Kit Connor e Joe Locke di Heartstopper meravigliosi al Pride di Washington DC. Foto e video

Il 3 agosto arriverà su Netflix l’attesissima seconda stagione di Heartstopper, ma nell’attesa Kit Connor e Joe Locke, splendidi protagonisti, hanno preso parte al Washington Pride, in un momento storico in cui i diritti LGBTQIA+ sono sempre più sotto attacco in tutti gli Stati Uniti d’America. I due giovani attori hanno preso parte alla parata con entusiasmo, con Locke, che nella serie Netflix interpreta l’adolescente gay Charlie Spring, in piazza con una t-shirt a difesa dei diritti delle persone transgender. Ad ospitarli il carro dell’ambasciata britannica.

Intercettato dalla stampa, il giovanissimo Joe, che a breve sarà anche nello spin-off Marvel di Wandavision, Agatha: Coven of Chaos, ha detto di essere “onorato di condividere il nostro orgoglio con il mondo“.

“Siamo così, così entusiasti di essere qui”. “Grazie all’ambasciatore per averci invitato. Siamo qui per dimostrare che siamo pieni di amore e pieni di orgoglio. Anche se al momento c’è una nuvola oscura che minaccia il mondo, il Pride è una forma di protesta e possiamo festeggiare quanto vogliamo. Il cambiamento avviene solo se le persone si espongono.”

Connor, che in Heartstopper interpreta il fidanzato di Charlie, Nick Nelson, ha invece partecipato al Pride indossando una t-shirt dei Chippendales, a scolpire il fisico trasformato nell’ultimo anno, con un cuoricino rainbow disegnato sul bicipite. Kit, che ha fatto coming out come persona bisessuale, ha parlato di un Pride “davvero, davvero potente“.

