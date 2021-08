Jonathan Bazzi: “Se tuo marito etero ha lo smalto non nasceranno draghi al posto dei figli”

2 minuti di lettura

Jonathan Bazzi, 36 anni, finalista allo Strega 2020 con Febbre e nostro ex redattore, ha consegnato ufficialmente il suo secondo romanzo, che uscirà con Mondadori. Intervistato per il Corriere della Sera da Candida Morvillo, Jonathan ha sottolineato l’avanzamento di una generazione senza categorie.

C’è un fenomeno che, dalle stanze della comunità Lgbt e del gender fluid, si è esteso a tratti fino a diventare mainstream, soprattutto grazie ai social. Ma se dobbiamo giudicare da quello che si vede sui social rischiamo abbagli. Siamo in una fase di passaggio piena di spinte contraddittorie, dove un ragazzino con lo smalto rischia ancora aggressioni o la riprovazione dell’insegnante. Ci sono desideri e inclinazioni che hanno contaminato moda e costume e una fetta della popolazione si è resa conto che, finora, hanno funzionato codici e partizioni infondati. Io l’ho sperimentato: sono stato un bambino dai gusti non conformi e certe sperimentazioni le ho dovute fare di nascosto.

Ad aiutare, in tal senso, un certo spostamento verso il glam-pop, che a detta di Bazzi “sta togliendo certi comportamenti dal territorio del peccato, della vergogna, del nascondimento, ma non è che non ci sono più i ragazzi messi fuori di casa perché trovati con gli accessori del sesso sbagliato. Però, queste alterazioni del copione unico possono servire da stimolo per cambiamenti di portata più ampia“.

Sugli uomini con la gonna come Sangiovanni e Harry Styles degli One Direction, idoli dei giovanissimi, Jonathan ha un’idea precisa: “Per me, sono belle. Dicono che, oggi, si può essere maschi etero, ma con una passione per il guardaroba femminile. Fedez è un padre di famiglia, è senza dubbio etero, eppure, mette lo smalto. Forse per marketing, forse perché è nella cultura dei gruppi punk che seguiva da ragazzo, forse perché è di una generazione che ama il nuovo, non importa. Importa che, forse, iniziamo a scoprire che, se tuo marito ha lo smalto, non nasceranno draghi al posto dei figli. E sono fenomeni che aprono a discussioni sull’ampliamento di cosa sia un uomo eterosessuale, finora chiuso in stereotipi come reprimere le emozioni, farsi una posizione. Anche un golf all’uncinetto ci può liberare dagli stereotipi“.

E anche se Bazzi non ha mai messo la gonna per uscire, con l’aiuto del suo compagno, che fa lo stylist, ha fatto “ritratti vestito da Frida Kahlo, da Maria Antonietta. Non mi sento uomo e non mi sento donna e, se mi si chiede di raccontarmi, non posso che parlare di uno spazio-altro“.

Febbre, suo romanzo d’esordio, diventerà lungometraggio grazie alla Cross Productions, casa di produzione dietro a Skam Italia.