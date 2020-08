Kamala Harris ha voluto Karine Jean-Pierre, donna lesbica dichiarata, a capo del suo staff per la Casa Bianca

Jean-Pierre ha spesso dimostrato preoccupazione per i diritti umani. Ha lavorato presso il Center for Community and Corporate Ethics e ha spinto grandi aziende come Walmart a cambiare le proprie pratiche commerciali. In un’intervista legata al suo essere lesbica dichiarata all’interno dell’amministrazione Obama, Karine disse: “La cosa meravigliosa è che non ero l’unica; ero una delle tante. Il presidente Obama non aveva assunto personale LGBT, aveva assunto personale esperto che si identificava come LGBT “. “Lavorare per il presidente Obama, dove puoi essere apertamente LGBT, è stato un onore straordinario. È stato incredibile far parte di un’amministrazione che dà la priorità alle questioni LGBT.”

La speranza di tutti, dopo 4 anni di omotransfobia trumpiana, è che anche l’eventuale amministrazione Biden-Harris possa e voglia fare altrettanto.