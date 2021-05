Karine Jean-Pierre prima donna apertamente lesbica a tenere un briefing stampa alla Casa Bianca – VIDEO

2 minuti di lettura

Il 26 maggio Karine Jean-Pierre ha fatto la storia della politica americana, diventando la prima donna apertamente lesbica a tenere un briefing stampa alla Casa Bianca, nonché la prima donna afroamericana a tenere un briefing dal lontano 1991.

“È un vero onore essere qui oggi“, ha detto Jean-Pierre nel suo discorso di apertura. “Chiaramente il presidente crede che la rappresentanza sia importante e apprezzo che mi abbia dato questa opportunità”. Karine Jean-Pierre ha prima seguito la vicepresidente Kamala Harris come capo del suo staff durante la campagna elettorale del 2020, per poi diventare vicesegretaria stampa dello staff di Biden.

Il segretario stampa della Casa Bianca Jen Psaki, collega di Jean-Pierre, si è subito congratulato con lei per il suo risultato storico. “Oggi è un grande giorno per l’ufficio stampa della Casa Bianca“, ha twittato Psaki. “La mia collega sta tenendo il suo primo briefing completo dal palco, oggi, facendo a pieno titolo la storia. Un riconoscimento al suo talento, alla sua genialità e al suo animo meraviglioso“.

Karine Jean-Pierre, 43 anni, è nata ad Haiti e ha una lunga storia di lavoro all’interno del Partito Democratico americano. Karine è consulente senior e portavoce nazionale di MoveOn.org nonché analista politica per NBC News e MSNBC, ma soprattutto grande organizzatrice di campagne elettorali, avendo seguito Barack Obama sia nel 2008 che nel 2012.

Lesbica dichiarata, l’haitiana-americana’ Harris si è fatta strada a Washington grazie alle proprie competenze e al proprio lavoro. “Nessuno mi ha regalato niente. Dovevo uscire e prendermelo”, disse lo scorso anno a The Advocate. “Sono stato coinvolta. Ho lavorato su diverse campagne e per i politici. Alla fine, ho lavorato a tal punto dall’arrivare fino alla Casa Bianca”. “La rappresentanza è importante”, ha sottolineato Jean-Pierre a The Advocate. “Questo è il motivo per cui trovo così tanti di questi giovani neoeletti membri del Congresso – molti dei quali sono donne e donne di colore – così stimolanti”.

Jean-Pierre si è fatta conoscere anche come la persona che stava di fronte alla Harris quando l’anno scorso un manifestante invase il palco nel corso di un evento politico. Karine tenne fermamente la propria posizione dinanzi a questo cavallo pazzo, molto più alto di lei, per poi spingerlo via, prima dell’intervento risolutivo della sicurezza.