Kim Petras: “Felice che ci siano più artistə trans che vengono presə sul serio. Non voglio essere l’ultima”

Prima cantante dichiaratamente trans* a vincere un Grammy grazie ad “Unholy”, Kim Petras è tornata a parlare delle sfide che ha dovuto superare per riuscire a farcela all’interno dell’industria musicale, a lungo transfobica.

“Sono così stanca di sentirmi dire che la mia salute e la mia sicurezza contano meno rispetto a quelle delle persone cis, perché sono diversa, a differenza delle innocenti e normali persone cis“, ha detto a Billboard. Petras ha ricordato la lunghissima gavetta, iniziata nei locali LGBTQI+, con un’infinità di porte in faccia prese solo e soltanto perché donna trans.

“Prima era come, ‘Oh, i gay la adorano’, ma la gente non mi voleva nelle loro canzoni. Non ottenevo mai l’approvazione del budget. È stato difficile… e ora diversi artisti mi stanno chiedendo di collaborare e di entrare in studio insieme a loro“.

L’atteggiamento dell’industria musicale nei confronti degli artisti trans è cambiato in modo significativo negli ultimi cinque anni, ha confessato Kim. “Quando a inizio carriera ho provato a firmare per le etichette più importanti, dicevano ‘Quale sarà la sua base di fan? Come la commercializziamo? Non c’è posto per te’. Poi sono andata nei locali gay e mi sono costruita una solida base di fan. Ho dimostrato a tutti che è possibile. Ora devono accettarlo. Sono felice che ci siano più artistə trans che vengono presə sul serio. È solo che non voglio essere l’ultima“.

Petras ha ringraziato alcune delle sue dinività pop, come Cher, Madonna e Lana Del Ray.

“Le donne della musica pop erano le mie uniche amiche al liceo”, per poi aggiungere che le hanno dato la forza di cambiare e “vivere la mia vita in modo autentico“. Agli ultimi Grammy Petras ha voluto ringraziare sua madre, perché “cresciuta vicino a un’autostrada nel nulla della Germania. Mia madre ha creduto che fossi una ragazza e non sarei qui senza di lei, il suo sostegno e quello di tutti che hanno creduto in me fino a questo punto.”

Nel corso del Billboard Women In Music 2023, Kim ha presentato live il suo ultimo singolo, “brrr”, uscito a gennaio dopo “If Jesus Was a Rockstar”. Petras chiuderà il World Pride di Sydney con un concerto ad hoc.

