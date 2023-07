Kim Petras parla delle critiche a lei e Sam Smith: “Ci siamo unitə”

0:00 Ascolta l'articolo

Che siate fan o meno, Unholy ha un po’ fatto la storia.

Lo scorso Ottobre la hit di Kim Petras e Sam Smith è fiondata sul podio della Billboard americana, incoronandolə come lə prime artistə transgender e non binary a conquistare la classifica. Seguono la vittoria di Petras ai Grammy 2023 (prima donna transgender nella categoria, dopo la compositrice Wendy Carlos a fine anni 60) e la copertina in bikini sulla rivista sportiva Sports Illustrated.

Alla luce del suo debut album Feed The Beast, Petras rappresenta una nuova ondata di popstar e artiste transgender che trovano sempre più spazio e voce nell’industria. Al contempo, la sua scalata al successo ha scomodato l’angoscia dei conservatori e quella destra conservatrice che ha definito lei e Smith “un tributo a Satana”.

In un’intervista con Zane Lowe per Apple Music, Petras ha parlato di un’adolescenza passata a sentirsi sbagliata, oscillando tra psicologi e ospedali che avrebbero dovuto ‘aggiustarla’.

Sia lei che Smith sono cresciutə in un contesto dove essere te stessə, significa incarnare il male per qualcun altro, e le critiche ricevute sono state solo un reminder dei traumi di un passato che preferirebbero lasciarsi alle spalle.

La popstar ha anche fatto riferimento alle pesantissime critiche rivolte a Smith in seguito al suo video I’m Not Here to Make Friends, tra grassofobia e misgendering, dichiarandosi rattristata da certe parole rivolte ad una persona e collega “così talentuoso e d’ispirazione”.

Ma alla faccia degli attacchi, lə due non hanno fatto altro che sostenersi ancora di più: “Penso che ci siamo unitə in qualche modo e cercato di sostenerci a vicenda, ci siamo esibitə insieme ed è stato davvero bello per me, che abbiamo fatto tutto insieme” ha dichiarato l’artista.

Parlando del brano, Petras spiega che Unholy è una celebrazione delle loro identità senza accomodare nessuno: “Molte persone hanno cercato di buttarci giù, e mi sono sentita parecchio emotiva mentre succedeva” dice la cantante, aggiungendo che su una reazione del genere non si può controllare: “Penso che per me, qualcosa che ho sempre sentito genuinamente è imparare dalle esperienze diverse. Voglio accettarle. E spero che chiunque trovi un mondo per cavarsela nella vita ed essere felice, in qualunque modo vogliano farlo, e giudicare di meno”.

