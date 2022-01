Kristen Stewart: “Potrei sposare Dylan Meyer anche questo fine settimana”

3 minuti di lettura



Clamorosamente snobbata ai SAG Awards, ma in odore di imminente nomination agli Oscar grazie a Spencer di Pablo Larrain, Kristen Stewart potrebbe presto sposarsi. L’ex diva di Twilight l’ha confidato tra il serio e il faceto al The Late Show con Stephen Colbert. Da pochi mesi fidanzata con la sceneggiatrice Dylan Meyer, Kristen ha confidato che le nozze potrebbero diventare realtà dall’oggi al domani.

“Voglio fare una grande festa o qualcosa del genere… sono così poco formale. Penso che potremmo farla anche questo fine settimana o qualcosa del genere“, ha scherzato Stewart, alludendo ad una fuga d’amore. “Non sono una buona pianificatrice, non riesco nemmeno a pianificare la cena”, ha aggiunto. “Mi piace girare. Non sai mai dove sto andando”. “Ma so che voglio sposare Dylan”.

L’attrice 31enne ha annunciato di essersi fidanzata con Dylan lo scorso novembre. “Ci sposeremo, lo faremo assolutamente”, disse in radio a Howard Stern. “Ci stiamo sposando, sta succedendo”. Meyer è uno scrittore, che ha co-scritto due recenti film Netflix, XOXO e Moxie. Lei e Stewart si conoscono dal lontano 2013 ma hanno iniziato a frequentarsi solo nel 2019. La coppia vive insieme a Los Angeles con i loro due gatti Zsa Zsa e Snack.

Kristen Stewart ha vinto decine di riconoscimenti grazie a Spencer, film in cui interpreta Lady Diana. Ma a dir poco sorprendentemente, e tra le polemiche, non è stata nominata ai SAG Award, premi recitativi fondamentali in previsione Oscar. Raramente attrici snobbate ai SAG hanno poi trionfato in casa Academy. Che Stewart, fino a due mesi fa a detta di tutti super favorita rispetto alle colleghe, possa essere l’eccezione che conferma la regola?

Nel dubbio la diretta interessata, via Variety, ha messo le cose in chiaro: “Gli Oscar sono una cosa divertente. Ci sono così tanti film incredibili che a malapena vengono visti. Dicono sicuramente qualcosa su dove siamo come presenza cumulativa: cosa stiamo guardando, cosa ci interessa”. “Ma non me ne frega un caz*o se dovessi vincere o meno“.

In Spencer di Pablo Larrain, la cui uscita italiana è stata rinviata a data da destinarsi, Stewart interpreta Lady D. Un nome che è diventato un marchio e un simbolo. La storia di una principessa che era entrata nel cuore di una favola ma che l’aveva rifiutata, scegliendo di non diventare regina per non rinunciare a se stessa. Diana coraggiosa e ribelle. Diana che prende in mano il suo destino e rompe tutti gli schemi, rifiuta le liturgie soffocanti di un mondo che l’aveva imprigionata in un sogno fasullo e destruttura il mito della corona. Una donna generosa e amatissima, sofisticata e pop, coraggiosa e vulnerabile, che esce dalla corte reale ed entra nel mito per diventare icona universale ed emblema di modernità. Il matrimonio fra la Principessa Diana e il Principe Carlo è in crisi da tempo. Malgrado le voci di presunti flirt e di un imminente divorzio, si cerca di preservare la pace in vista delle festività natalizie, tradizionalmente trascorse dai reali nella proprietà di Sandringham. Sono giorni in cui si mangia, si beve, si spara e si va a caccia. E sono i giorni cruciali della scelta non più negoziabile. Perché Diana conosce le regole del gioco ma questa volta ha deciso. Quest’anno non sarà come gli altri e niente sarà più come prima. Spencer immagina ciò che potrebbe essere successo in quei pochi, fatidici giorni.

