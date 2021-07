La Chiesa metodista dice sì al matrimonio egualitario

2 minuti di lettura

La Chiesa metodista ha ufficializzato il suo via libera al matrimonio tra persone dello stesso sesso. La storica votazione è diventata realtà dopo che la conferenza della Chiesa aveva chiesto un parere sulle risoluzioni presentate da un rapporto del 2019 del Marriage and Relationships Task Group.

Circa 254 persone hanno votato a favore della risoluzione e 46 contro, con un solo sinodo (fondamentalmente un consiglio ecclesiastico) che ha votato contro la risoluzione. La conferenza è un’opportunità per la chiesa di aggiornare le sue regole scritte, note come ordini permanenti.

In precedenza, la sezione della Chiesa sul matrimonio affermava: “La Chiesa metodista crede che il matrimonio sia un dono di Dio e che è intenzione di Dio che un matrimonio debba essere un’unione permanente nel corpo, nella mente e nello spirito di un uomo e una donna”.

Ora si legge così: “La Chiesa metodista crede che il matrimonio sia dato da Dio per essere un particolare canale della grazia di Dio e che sia in accordo con i propositi di Dio quando un matrimonio è un’unione che dura tutta la vita nel corpo, nella mente e nello spirito. Di due persone che vi entrano liberamente. All’interno della Chiesa metodista questo è inteso in due modi: che il matrimonio possa essere solo tra un uomo e una donna; che il matrimonio possa essere tra due persone qualsiasi. La Chiesa Metodista afferma entrambe le intese e le prevede nei suoi Ordini Permanenti”.

Tuttavia, i ministri non saranno costretti a celebrare tali matrimoni se non vorranno. Molti hanno celebrato la notizia, con Jayne Ozanne della Fondazione Ozanne che ha descritto il voto come un segno di un “cambiamento significativo” negli atteggiamenti cristiani nei confronti del matrimonio tra persone dello stesso sesso, sottolineando come “le persone LGBT+, i loro amici e le loro famiglie piangeranno lacrime di gioia“.

La mossa non è stata ben accolta da tutti i membri della chiesa. Secondo la BBC, Carolyn Lawrence, ex vicepresidente della Conferenza metodista, ha anticipato che una “minoranza significativa” di metodisti starebbe pensando di lasciare o dimettersi dalla Chiesa. La Chiesa metodista d’Irlanda ha annunciato che continuerà a consentire solo i matrimoni tra un uomo e una donna.