La moda celebra il capodanno cinese con le collezioni Tiger

Per l’oroscopo cinese, il 2022 è l’anno della tigre, animale, nelle culture orientali, simbolo di forza, passione, potere, bellezza e sensualità. Animale oggi a rischio di estinzione. Le grandi maison, tramite le loro capsule collection, celebrano, dunque, la tigre come animale simbolo del 2022 e creano consapevolezza attorno alla fragile situazione dell’animale sulla Terra.

Valentino

Il primo ad omaggiare la cultura cinese è Valentino con la collezione Valentino Tiger 1967. Una collection che omaggia il Paese e sottolinea la grande amicizia che la maison ha con questo. L’animale è da anni presente nelle collezioni del marchio e apparve la prima volta nella collezione haute couture fall-winter 1967-1968. Il motivo animalier tiger si fa però contemporaneo e viene declinato su shorts, felpe con cappuccio, cappelli a secchiello e borse roman stud. Ricordiamo che durante la settimana della moda di febbraio 2022 Maison Valentino ospiterà sul proprio canale Instagram la sfilata di Marco Rambaldi.

Gucci

Anche Gucci lancia la sua capsule collection per l’anno cinese. Il marchio infatti propone Tiger, una selezione di capi e accessori che presentano varie raffigurazioni dell’animale, spesso presente nelle collezioni di Gucci. Nella capsule collection appare anche un disegno d’archivio della fine degli anni ‘60 che ritrae una tigre su sfondo multicolore di fogliame e fiori in una palette di colori pastello. Una celebrazione del fascino della natura.

Marni

In occasione del capodanno cinese anche Marni celebra l’anno della Tigre con una capsule collection in collaborazione con l’artista venezuelana Magdalena Suarez Frimkess. Una serie limitata di accessori e capi prêt-à-porter che trasforma le illustrazioni della Suarez in stampe, ricami e motivi jacquard, portando il lavoro immaginifico dell’artista nel mondo dallo spirito libero di Marni.

Etro

Etro segue le orme lasciate dagli altri brand e festeggia anch’esso il capodanno cinese. Etro presenta la capsule collection Etro x Kung Fu Panda. Per il 2022 il marchio sceglie il personaggio di Maestra Tigre del film che dà vita ad una collezione pop, originale e facile da indossare. Maestra Tigre viene ritratta con mosse eroiche di arti marziali mentre gli altri personaggi del cartone animato prendono vita su t-shirt, felpe, camicie e foulard. E su una selezione di borse, accessori e piccola pelletteria realizzati con la celebre stampa paisley.

Prada

Prada celebra il capodanno cinese sottolineando come sia una tra le specie maggiormente a rischio di estinzione. Per farlo lancia una campagna “Action in the year of the tiger” e un progetto dedicati alla salvaguardia di questo animale leggendario. Protagonisti della campaign due volti del mondo dello spettacolo: l’attore e cantante Li Yifeng e l’attrice Chun Xia.

Burberry

Anche Burberry presenta la sua collezione per il capodanno cinese. Una collezione che celebra lo spirito forte dell’anno della tigre. La collezione presenta una stampa animalier a righe tigrate sui toni dell’arancione declinata sulle borse Lola e Olympia, su sciarpe in cashmere e sneakers. Mentre sui capi la stampa TB Monogram cambia e si tinge di colori miele con punte d’arancione brillante.

Dior

Per la sua capsule collection, Dior torna a collaborare con Kenny Scharf che ha creato un’inedita reinterpretazione dell’immagine della tigre ispirata all’arte anni ’90. L’immagine della tigre diventa così stampa, ricamo o patch, su camicie, maglie, jeans e piumini in colori amati dal brand e dalla cultura cinese: blu, bianco e rosso.

Fendi

Fendi celebra lo Spring Festival e l’inizio dell’anno della Tigre con un’esclusiva capsule collection che aggiorna i codici della maison con colori intensi e un motivo animalier unico. Per l’uomo camicie e pantaloni sono definiti dal motivo FF, mentre il knitwear è lavorato con sfumature di grigio. Sulla donna invece il motivo animalier esplode e la collezione si riempie di nuance arancioni e nere.

