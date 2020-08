La pericolosa strada anti-LGBT che sta adottando la Repubblica Ceca

Dobbiamo chiedere ai nostri politici e ritenerli responsabili per non aver creato modelli di ruolo da questi paesi. Possiamo essere civili, possiamo essere vicini, dobbiamo certamente cooperare, ma dobbiamo dire molto chiaramente che questa non è la direzione in cui stiamo andando.

L’indifferenza nei confronti della comunità LGBT

Indifferenza. Questa la parola perfetta per descrivere l’opinione della Repubblica Ceca nei confronti della comunità LGBT. Molto semplicemente, la società ceca se ne disinteressa. Si potrebbe parlare anche di “tolleranza“, come spiega sempre la Horáková, ma forse non è la parola giusta.

Insomma, le persone LGBT in Repubblica Ceca si trovano in un Paese che non intende considerarli come dovrebbe essere in uno Stato civile. Sempre meglio di essere arrestati e torturati, o di “eliminare” le persone transgender, o ancora di dichiarare zone libere da LGBT. Ma c’è sempre quella brutta sensazione di essere dei cittadini di serie B. E di dover anche ringraziare la politica e la società intollerante per poter vivere senza essere picchiati o discriminati di continuo.