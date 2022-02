La Rappresentante di Lista come Adele. Sorpresa a Muccassassina, video e foto

2 minuti di lettura

Se la scorsa settimana Adele si è presentata all’Heaven di Londra lasciando di sasso i presenti alla celebre serata gay della capitale inglese, con tanto di drag show e pole dance, a Roma venerdì notte è successo qualcosa di simile al Qube, in Via di Portonaccio. Per la serata di ‘riapertura’ dopo due mesi di chiusura causa Covid-19, La Rappresentante di Lista ha ‘invaso’ il palco della mitologica Muccassassina, leggendaria serata queer della Capitale.

Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina non erano stati annunciati, alla vigilia, ma si sono presentati al Qube per divertirsi con gli amici, per ballare e bere in compagnia. Senza farsi riconoscere, complici anche mascherine, cappotti e cappelli, hanno fatto la fila come normalissimi clienti, sono andati in cassa e hanno pagato l’ingresso, senza neanche volere i soldi indietro una volta riconosciuti dallo staff.

A quel punto hanno del tutto casualmente scoperto che LeRiche, finalista a Drag Race Italia, stava omaggiando sul palco la loro Ciao Ciao, vestita come Veronica la serata conclusiva di Sanremo 2022. Impazziti di felicità, i diretti interessati l’hanno raggiunta per cantare e ballare Ciao Ciao insieme a tutti i presenti, finalmente autorizzati a danzare dopo due mesi di chiusure. Successivamente Veronica e Dario hanno seminato foto, sorrisi e autografi a chiunque li chiedesse. Un regalo inatteso a pochi giorni dal 32esimo compleanno della Muccassassina, da festeggiare venerdì 18 febbraio.

Settimi al Festival, i La Rappresentante di Lista stanno spopolando in radio e in streaming. La loro Ciao Ciao ha guadagnato il podio dei brani più strammati della scorsa settimana, con 5,432,945 ascolti dietro solo a Ovunque Sarai di Irama e Bridivi di Mahmood e Blanco.

