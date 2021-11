Lady Gaga alla comunità LGBT italiana: “Siete i più coraggiosi, continuerò a lottare per voi” (VIDEO)

2 minuti di lettura

“Volevo semplicemente dire una cosa alla comunità LGBTQ+ in Italia: siete i più coraggiosi, siete i più gentili, siete un’ispirazione e che succeda una cosa di questo genere dobbiamo gridare al disastro.“@ladygaga a #CTCF con @fabfazio su @RaiTre 🌈 pic.twitter.com/CsCjsNoUpA — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) November 14, 2021

“Ecco a voi la più grande popstar del pianeta”. Così Fabio Fazio ha accolto Lady Gaga a Che Tempo che Fa, con pubblico in estasi e social impazziti. In Italia per lanciare House of Gucci, la popstar si è commossa nel vedere le immagini delle piazze italiane stracolme di persone come segno di protesta contro l’affossamento del DDL Zan. Piazze in cui risuonava la sua Born This Way.

“Voglio dire una cosa alla comunità LGBT italiana“, ha precisato la popstar, con le lacrime agli occhi. “Siete i più coraggiosi, siete i più gentili, siete un’ispirazione e che succeda una cosa di questo genere dobbiamo gridare al disastro. Voi dovete invece essere protetti a tutti i costi, come tutti gli esseri umani che vivono questa Terra. Continuerò a scrivere musica per voi e soprattutto a lottare per voi“.

A ringraziare Gaga per le sue parole anche Alessandro Zan, via social: “Sì, la comunità lgbtq+ italiana è forte e coraggiosa. Più di una società ancora intrisa di odio, più dei senatori che si nascondono dietro a un voto segreto. Non molleremo finché questa battaglia non sarà vinta. Grazie del tuo sostegno“.

La popstar, premio Oscar grazie al brano portante di Shallow, si è poi soffermata sul film di Ridley Scott, in uscita il 16 dicembre in Italia e in cui interpreta Patrizia Reggiani: “Penso che questo film sia in un certo senso una lezione: un messaggio sulla ricchezza, sull’avere privilegi, perchè tutti gli uomini continuavano a litigare per questione di soldi, senza notare che lei stava pianificando un omicidio. Non sono d’accordo con ciò che ha fatto, credo che sia colpevole. Penso che quell’errore sia stato fatto perchè lei è stata ferita cosi tante volte nel corso del tempo. Tutti dicevano che era alla ricerca di denaro, che si era spostata per quello. Ciò che ho scoperto è che quando ha sposato Maurizio Gucci lui non aveva soldi ed erano divorziati quando il sicario lo ha ucciso. Io ho fatto del mio meglio e ho continuato a lottare contro questa idea del dover essere un’assassina ma allo stesso tempo ho deciso di essere una donna. Volevo davvero essere una donna vera e volevo comunque rispettare la tragedia di quella che è stata la storia vera. Spero davvero che la gente in tutta Italia vada al cinema a vedere questo film, perchè è davvero divertente”.

Un rapporto con l’Italia, quello di Gaga, sempre più forte: “Non mi sono mai sentita bella, però l’arte mi fa sentire bella, la moda, la creatività, la fantasia; la tua fantasia ti permette di diventare chi vuoi. Ho dedicato tanto tempo recentemente all’Italia, sono stata qui a lungo e forse è stato il momento in cui mi sono sentita in assoluto più bella in tutta la mia vita“.