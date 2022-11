Laverne Cox e lo stigma: “Tanti uomini famosi vanno a letto con donne trans* e hanno il terrore che si sappia”

< 1 min. di lettura

Oggi 50enne, Laverne Cox è diventata celebre grazie all’iconico ruolo di Sophia Burset in Orange is the New Black, con cui è entrata nella storia come prima persona transgender ad essere candidata per un premio Emmy in un ruolo d’attrice e ad apparire sulla copertina della rivista TIME.

Prima persona transgender a ricevere nel 2015 una statua di cera al museo Madame Tussauds e prima donna trans* a diventare Barbie ufficiale, a pochi giorni dal Transgender Day of Remembrance Laverne ha affrontato il tema dello ‘stigma’ che ancora oggi abbraccia le donne trans* in un episodio di If We’re Being Honest. Al cospetto di Angelica Ross, volto di Pose e American Horror Story, Laverne ha tuonato.

“È profondamente problematico quando le persone scoprono che un uomo famoso sta insieme ad una donna trans e pensano automaticamente che sia gay. Perché tutto questo è rinnegare la femminilità delle donne trans. È non voler riconoscere che la sessualità esiste su un preciso spettro, che puoi essere una donna trans ed essere completamente etero. Puoi essere pansessuale. Puoi essere bisessuale. Ci sono così tante cose diverse. E dovrebbe essere tutto nella norma”.

Cox, che nel 2022 è tornata su Netflix grazie al ruolo di Kacy Duke nella serie Inventing Anna, si è poi detta incredula, perché “nel 2022 abbiamo ancora a che fare con lo stigma. Ci sono così tanti uomini, uomini famosi, che hanno il terrore che le persone scoprano che vanno a letto con donne trans. Onestamente non riesco a crederci”.

Cox è attualmente sul set di un’altra serie, Clean Slate, mentre ha già girato l’action Uglies diretto da McG, regista dei due Charlie’s Angels dei primi anni ‘2000.

