Lega: “Difendiamo la famiglia naturale”. Ma i leader di destra hanno 7 famiglie in 3

“Se tutto diventa famiglia, nulla sarà più famiglia. Difendiamo la famiglia naturale”.

Così Simone Pillon, senatore leghista che rischia seriamente di rimanere fuori dal prossimo Parlamento, ha oggi cinguettato, suscitando ilarità social. Perché è l’idea stessa di ‘famiglia naturale’, nel 2022, ad essere anacronistica. Quale sarebbe la ‘famiglia naturale’ agli occhi dell’elettorato leghista. L’immagine anni ’80 del Mulino Bianco, con sorridente angelo del focolare che prepara la colazione al bel marito pronto ad andare a lavoro e ai due biondi e sani figli cisgender ed eterosessuali?

Basterebbe limitarsi ai 3 leader del centrodestra, per smontare pezzo dopo pezzo la loro propagandistica e incoerente visione di ‘famiglia naturale’.

Silvio Berlusconi, 85 anni, ha due ex mogli. Carla Elvira Lucia Dall’Oglio, sposata nel 1965 e lasciata nel 1985, con la quale ha avuto 3 figli; e Veronica Lario, sposata nel 1990 e dalla quale ha divorziato nel 2014, con la quale ha avuto altri due figli. Pochi mesi fa Berlusconi ha ‘simbolicamente’ sposato Marta Fascina, 32enne deputata della Repubblica. Il 24 giugno 2013 Berlusconi è stato condannato in primo grado a sette anni di reclusione per i reati di concussione per costrizione e favoreggiamento della prostituzione minorile. Nel 2014, al termine del processo d’appello, è stato assolto dalla concussione perché il fatto non sussiste e dalla prostituzione minorile perché il fatto non costituisce reato. Attualmente è ancora in corso il processo escort, con Berlusconi accusato di aver pagato l’imprenditore Giampaolo Tarantini perché nascondesse dinanzi ai magistrati baresi la verità sulle escort portate alle feste organizzate nelle sue abitazioni; e alla fase preliminare si trova l’Inchiesta Ruby Ter, secondo cui Berlusconi avrebbe pagato le testimoni del Processo Ruby per fare falsa testimonianza, in cui il PM ha chiesto sei anni di reclusione. Oggi come oggi, senza considerare le famigerate Olgettine da lui a lungo mantenute, sono 3 le famiglie ‘in essere’ targate Silvio Berlusconi.

49 anni, Matteo Salvini ha sposato nel 2003 Fabrizia Ieluzzi, con la quale ha avuto il primogenito Federico. Dopo aver divorziato Salvini ha avuto una figlia, Mirta, nel 2012, con l’avvocata Giulia Martinelli, da lui mai sposata. Nel 2015 ha iniziato una storia con Elisa Isoardi. Dal 2019 è fidanzato con Francesca Verdini, 30enne figlia del politico Denis Verdini. Come l’alleato Silvio, anche il leader leghista ha 3 famiglie ‘in corso’.

45 anni, Giorgia Meloni ha da anni una relazione con il giornalista Mediaset Andrea Giambruno, volto di Studio Aperto e TgCom, con cui ha avuto una figlia. Fuori dal matrimonio.

In tre leader, pallottoliere alla mano, fanno 7 famiglie. Quale di queste, chiediamo a Simone Pillon, alla Lega e alla destra unita, sarebbe quella ‘naturale’?

