Leon Goretzka, il calciatore tedesco condanna l’omofobia dell’ambasciatore di Qatar 2022

27enne calciatore tedesco, centrocampista del Bayern Monaco e della nazionale, Leon Goretzka si è pubblicamente esposto contro l’ambasciatore della Coppa del Mondo del Qatar Khalid Salman, autore di indecenti commenti omofobi. Salman, intervistato da ZDF, ha descritto l’omosessualità come un “danno mentale“, suscitando profonda indignazione. Se in Italia i tifosi della Lazio hanno avuto il coraggio di esprimere il loro sostegno, in Germania un giornalista di Sky Sport ha fatto coming out in diretta tv, proprio con l’intento di condannare quelle parole. Ed è sempre dalla Germania che si sono levate ulteriori voci di ferma condanna, con il giocatore del Bayern in prima fila.

Intervistato dalla BBC, Goretzka ha duramente criticato l’ambasciatore qatariota, a sua volta ex calciatore: “È molto opprimente. Questa è l’immagine di un uomo che viene da un altro millennio”. “Ti lascia senza parole che qualcosa del genere possa essere stata detta da un ambasciatore della Coppa del Mondo poco prima di una Coppa del Mondo“.

Anche il presidente della Federcalcio tedesca, Bernd Neuendorf, ha preso parola sull’argomento, criticando Salman dalle pagine della Blid.

“La dichiarazione scredita l’intera comunità LGBTQI e rivela una relazione estremamente problematica con i diritti umani”. “La FIFA dovrebbe esaminare seriamente se il suo comitato etico dovrebbe occuparsi di tutto questo”.

In Qatar, cosa da non dimenticare, l’omosessualità è ancora oggi illegale, con pene previste che vanno dai 7 anni di carcere alla pena di morte. La FIFA non ha ancora commentato le parole di Salman, così come la FIGC, Federazione Italiana Giuoco Calcio, non si è degnata di diramare un rigo di comunicato, sfruttando magari l’ultima giornata di Serie A prima della sosta mondiale per far scendere in campo tutti i capitani con al braccio le fasce rainbow OneLove, che proprio in Qatar saranno indossate per dire basta all’omotransfobia.

La Coppa del Mondo FIFA 2022 inizierà il 20 novembre, con tutte le partite in diretta Rai, fino al 18 dicembre.

