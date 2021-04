Liliana Segre eletta presidente della Commissione contro l’istigazione all’odio e alla violenza

< 1 minuto di lettura

Liliana Segre, dal 2018 senatrice a vita «per avere illustrato la Patria con altissimi meriti nel campo sociale», è stata eletta all’unanimità Presidente della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza del Senato.

“Sono profondamente emozionata“, ha commentato la senatrice, giorni fa tornata a palazzo Madama per votare a favore della cittadinanza italiana a Patrick Zaki. “Perché è tanto che penso che questa commissione contro l’istigazione all’odio sia qualcosa che sento profondamente e adesso cominciamo. Mi faccio da sola un grande coraggio per iniziare questo percorso, visto che ho 90 anni. Spero che possa diventare un momento importante per la Repubblica visto che il linguaggio dell’odio è una cosa che mi ha ferito tutta la vita. Ho cominciato a sentire molto presto le parole dell’odio e se posso concludere la mia vita mettendo una di quelle piccole pietre che nei cimiteri ebraici si mettono sulle tombe per dire “io sono venuto a trovarti”, allora anche questo inizio di commissione è una piccola pietra“.

Debora Serracchiani, capogruppo del Partito Democratico alla Camera dei Deputati, si è detta “davvero felice per la nomina di Liliana Segre a Presidente della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza del Senato. Non bisogna mai abbassare la guardia sull’odio e sui diritti di tutte le persone“.

“L’elezione di Liliana Segre a presidente della Commissione contro intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio ha un valore straordinario per il Senato e per le istituzioni democratiche nate dai principi di libertà, uguaglianza e democrazia. Grazie Liliana“, ha commentato la senatrice dem Valeria Fedeli.

I vicepresidenti della Commissione saranno Francesco Verducci (Pd) e Daisy Pirovano (Lega), con Emma Pavanelli (M5s) e Anna Minuto (Forza Italia) segretari.