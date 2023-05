Lily-Rose Depp svela la storia d’amore con la rapper 070 Shake, le foto social

0:00 Ascolta l'articolo

23enne figlia di Johnny Depp e Vanessa Paradis, Lily-Rose Depp, modella e ormai attrice a tempo pieno, ha confermato su Instagram i rumor che la volevano nuovamente fidanzata, svelando l’attuale compagna. 070 Shake, pseudonimo di Danielle Balbuena, 25enne rapper statunitense.

“4 mesi insieme alla mia crush“, ha scritto Lily-Rose su Instagram, allegando immagini di coppia al fianco di 070 Shake, con annesso bacio. Durante la Paris Fashion Week si era rumoreggiato sulla vicinanza tra le due ragazze, con 070 Shake che aveva condiviso sui propri canali social una foto insieme a Lily-Rose. Allo scoccare del 4° mese d’amore, è stata Depp a rompere gli indugi, ufficializzando la relazione.

Nel 2015 Lily-Depp definì la propria sessualità come fluida, specificando di non essere etero al 100% e di odiare le etichette. Pochi mesi dopo aggiunse di non essere lesbica: “Mi definiscono “lesbica” ma non era quello che intendevo. Sono libera e aperta ad innamorarmi di chiunque mi colpisca. Mai etichettarsi, perché non è scolpito nella pietra. È tutto così fluido, c’è così tanta pressione sui bambini per etichettarsi e dire: ‘Questo è quello che sono, questo è quello che mi piace’. Non è necessario; non c’è bisogno di etichettarsi, questo intendevo dire“. Poi, dal 2018 al 2020, ha avuto una relazione conTimothée Chalamet, conosciuto sul set del film Il Re.

070 Shake, invece, ha precedentemente fatto coppia con la cantante Kehlani, dal 2021 al 2022.

Depp è attesissima a Cannes dove presenterà in anteprima mondiale la serie HBO The Idol, nuova creazione di Sam Levinson, padre di Euphoria. Nella serie Lily-Rose Interpreta una giovane pop star coinvolta in una relazione complicata con un guru/leader di una setta interpretato da The Weeknd, a sua volta produttore del progetto. Nel cast troviamo anche Hari Nef, Troye Sivan e Dan Levy.

