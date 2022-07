The Idol, primo trailer della serie ideata dal creatore di Euphoria con Troye Sivan e Lily-Rose Depp – VIDEO

< 1 min. di lettura

Non solo Euphoria. Il sempre più lanciato Sam Levinson ha creato insieme a Reza Fahim e The Weeknd una nuova serie HBO Max, The Idol, catapultata on line come “la storia d’amore più squallida di tutta Hollywood“. Protagonista assoluta Lily-Rose Depp, 23enne figlia di Johnny Depp e Vanessa Paradis pronta a seguire le orme di Zendaya, premio Emmy grazie proprio ad Euphoria.

Lily-Rose indosserà gli abiti di una popstar che inizia una storia d’amore con un enigmatico proprietario di un club di Los Angeles, leader di una setta segreta. Al fianco dell’attrice il co-creatore, produttore e co-sceneggiatore The Weeknd, pronto al suo suo esordio assoluto in qualità di attore, e un altro cantante da tempo prestato alla recitazione come Troye Sivan.

HBO Max ha lanciato The Idol come novità assoluta ideata “dalla malata e contorta mente del creatore di Euphoria“, con un primo conturbante trailer che ha alimentato fascino e curiosità nei confronti del progetto. Tutto tace sul ruolo affidato a Sivan, recentemente visto sul piccolo schermo con Three Months, con il cantante australiano che ha recentemente ammesso di essersi molto “divertito” sul set della serie.

“È stata un’esperienza pazzesca, è stata così divertente”.

Nel cast anche Steve Zissi, Melanie Liburd, Tunde Adebimpe, Elizabeth Berkley, Nico Hiraga, Anne Heche, Debbie Ryan e Hari Nef. Tutto tace sulla distribuzione italiana, ma è facile immaginare la messa in onda su Sky Atlantic.

