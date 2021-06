Love, Victor 2, Michael Cimino e George Sear sfidano l’omofobia di Hollywood

2 minuti di lettura

A partire da domani la seconda stagione di Love, Victor, serie teen dramedy a tinte LGBT, sarà finalmente anche in Italia, in esclusiva su Star, all’interno di Disney+, con 10 episodi della durata di 30 minuti ciascuno.

Protagonisti indiscussi della serie, spin-off di Love, Simon, sono Michael Cimino e George Sear, mattatori sulla nuova copertina di Attitude. I due attori hanno affrontato tematiche legate all’omofobia, social e hollywoodiana, con tanto di minacce di morte ricevute.

“Ho ricevuto alcuni commenti omofobici, mi aspettavo che accadesse. Ma non me lo aspettavo dai membri della mia stessa famiglia, però“, ha confessato Michael, che si identifica come etero ma interpreta il giovane omosessuale Victor all’interno della serie. “Alcuni di queste persone si sono avvicinate dicendomi: “Eri così figo, ora sei così gay”. Lo attribuisco all’ignoranza. Non c’è niente di sbagliato nell’essere gay. Quell’ignoranza è spesso qualcosa che è stata trasmessa dalle generazioni precedenti“.

Prima di accettare il ruolo di Victor, Cimino ha dovuto confrontarsi con tante persone che gli hanno sconsigliato di calarsi negli abiti di un adolescente gay.

Mi è stato consigliato di non interpretare ruoli gay, specialmente per il primo ruolo importante. “Tutti penseranno che sei gay” o “Non sarai in grado di fare altro”, “Non sarai mai in grado di costruire una base di fan”. Ma io non sono un uomo ‘maschile’ tradizionale, quindi mi costringerei ad essere qualcosa che non sono. Qui sto interpretando un ruolo gay che potrebbe non essere considerato maschile in un’idea obsoleta di cosa sia la mascolinità.

Al contrario, il 23enne britannico George Sear, che interpreta Benji, ha avuto un’esperienza leggermente diversa con la sua carriera e con il mondo dello show business. “In modo schiacciante, è stato davvero positivo“, conferma George, che si identifica come etero. “Adoro interpretare questo personaggio e ho cercato di fare del mio meglio per onorarne la responsabilità“.

Michael è profondamente consapevole del fatto che alcuni nella comunità LGBT si irritino quando ruoli gay vanno ad attori etero, mentre gli attori gay devono ancora spesso rimanere nell’armadio, pur di lavorare. “Ho sicuramente ricevuto alcune critiche dalla comunità LGBT per aver interpretato questo ruolo… ho ricevuto minacce di morte, il che è orribile. Ma lo spettacolo è importante per me. I messaggi di odio ci sono, sapevo che sarebbe successo, indipendentemente da quanto fossi bravo. Ma ci sono alcuni attori etero che interpretano personaggi gay, che si occupano di sostenere i diritti LGBT mentre promuovono quel determinato progetto, ma una volta finito, un anno dopo, se lo dimenticano. Non è così che significa essere un alleato, non è così che si sostengono i diritti LGBT. Se non sei un vero alleato, allora cosa stai facendo?”.

La seconda stagione riprende con Victor (Michael Cimino), ormai uscito allo scoperto, che inizia il suo terzo anno alla Creekwood High. Tuttavia, l’aver fatto coming out lo porta ad affrontare nuove sfide nella sua vita: la famiglia che fa fatica ad accettare la sua rivelazione, l’ex ragazza, Mia (Rachel Naomi Hilson), con il cuore spezzato e le difficoltà di essere un atleta apertamente gay – il tutto mentre affronta con entusiasmo la sua nuova relazione con Benji (George Sear).