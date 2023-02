Lukas Dhont e le critiche a Girl: “Ho imparato, sono cresciuto. Bisogna dare visibilità alle persone trans”

0:00 Ascolta l'articolo 3 min. di lettura Scuro Chiaro

Appena 31enne, Lukas Dhont potrebbe vincere l’Oscar tra poco più di un mese grazie a Close, capolavoro candidato tra i migliori film internazionali. Nell’attesa il giovane regista ha già vinto al Festival di Cannes la Caméra d’or, la Queer Palm e il Premio FIPRESCI per Girl e il Grand Prix Speciale della Giuria per Close, oltre ad un European Film Awards.

Esordio folgorante, con Girl Dhont ha raccontato la storia di Lara, adolescente trans* che sogna di diventare un’étoile della danza classica. Ma ad interpretare Lara il regista scelse Victor Polster, attore cisgender. Immancabili le polemiche. 5 anni dopo Dhont è cresciuto, è maturato, e ha cambiato prospettiva sulla sua stessa opera, come rivelato a Vanity Fair.

“Beh, credo che ogni lavoro che fai segua un determinato momento. A causa di quel momento, a causa di quel tempo, dopo aver fatto qualcosa i tuoi desideri cambiano completamente rispetto a prima. Ora sento che i miei desideri sono cambiati. Sono andati altrove. Ho imparato, sono cresciuto. E penso di essermi reso conto che c’è già così poca rappresentazione trans sullo schermo. Ci sono ancora tante esperienze da mostrare, da raccontare. Non so se spetta a loro farlo, ma sento che quello che ho veramente capito e imparato è che abbiamo bisogno di avere questa visibilità, e abbiamo bisogno che anche le persone che hanno vissuto quell’esperienza ne parlino. Abbiamo un film come Joyland, che ha vinto quest’anno a Cannes. Spero che ce ne siano sempre di più. Spero che si moltiplichino. E spero di riuscire a guardarli e a farne parte in qualche modo“.

Una sorta di mea culpa per il regista belga, ora tornato in sala grazie all’amicizia fraterna tra Leo e Remi, tredicenni da sempre inseparabili, divisi tra amicizia, amore e mascolinità tossica.

“Ok, questo sarà il mio nuovo film”, l’ho capito quando mi sono imbattuto in questa ricerca di una psicologa di New York, Niobe Way, che ha seguito le vite di 150 ragazzi per cinque anni“, ha rivelato Dhont. “Quando li ha intervistati a 13 anni parlavano dei loro amici, raccontando l’amicizia come se fossero storie d’amore. Osavano usare la parola “amore” l’uno per l’altro nel modo più tenero e bello. Poi mentre crescevano, vedi come questi ragazzi, man mano che le aspettative di mascolinità diventano più forti su di loro, si sono disconnessi completamente da quel tipo di linguaggio. Sento che viviamo in una società in cui mascolinità e intimità sono concetti molto difficili da mettere insieme. Sento che diciamo agli uomini che l’unico posto in cui possono trovare intimità in questo mondo è attraverso il sesso e che esprimere amore e vulnerabilità verso un altro uomo sembra essere qualcosa di incredibilmente complesso. Spesso riceviamo immagini di comportamenti tossici – di violenza, di guerra – ma raramente riusciamo a vedere un’amicizia intima e bella in cui due ragazzi giacciono a letto insieme e vogliono solo stare vicini“.

Lungo il percorso che ha portato a trovare i due giovani protagonisti di Close, nonché i passaggi necessari per creare la giusta alchimia.

“Penso che li abbiamo scelti sei mesi prima delle riprese. Avevano chimica fin dall’inizio. Hanno letto la sceneggiatura prima perché volevo che sapessero tutto quello che c’è dentro. Abbiamo parlato di amicizia perché quelle sono le relazioni centrali nelle loro vite. Abbiamo parlato di mascolinità perché sono due giovani che crescono e sentono quelle pressioni. E poi abbiamo passato molto tempo insieme, con momenti molto quotidiani. E durante quei momenti, spesso, in modo molto informale, parlavamo del perché il loro personaggio fa questo o fa questo. Diventando in qualche modo detective, perché raccoglievano diverse parti di informazioni lungo la strada. Per me, con i giovani, si tratta di creare fiducia in se stessi, far sapere loro di cosa si tratta e che possono farcela. Usiamo subito una macchina fotografica in modo che si sentano a proprio agio con l’idea. Incontrano i membri della troupe uno per uno, per poter creare questa famiglia e non trovarsi improvvisamente di fronte alla grandezza dei set. Costruiscono questa connessione e questa intimità, e poi quando arrivano sul set, c’è davvero qualcosa che già esiste tra loro”.

Miracolo riuscito, vista l’abbagliante bellezza di Close, dolorosa sinfonia emotiva tra carezze d’amore e schiaffi di omofobia.

