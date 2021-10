Madame X, il trailer definitivo del docu-concerto di Madonna in arrivo su Paramount Plus

< 1 minuto di lettura

48 ore appena all’arrivo dell’attesissimo Madame X di Madonna, docu-concerto che venerdì 8 ottobre diventerà realtà su Paramount Plus, in Italia purtroppo ancora non attivo. Per l’occasione, sulle piattaforme streaming arriverà anche il disco registrato live, nel corso di una delle 75 tappe teatrali che hanno coinvolto Madonna tra il 2019 e il 2020.

Il film concerto Paramount+ è stato presentato in anteprima al Times Square Edition Hotel di New York City il mese scorso. Il Madame X Tour ha visto Madonna in tournée per quasi un anno, da settembre 2019 fino a marzo del 2020, quando la pandemia chiuse il mondo intero. 579 giorni dopo, Madame X sarà realtà per il mondo intero. Mai approdato in Italia, il Madame X Tour vide la popstar particolarmente affaticata e dolorante ad un’anca, tanto da dover cancellare diverse tappe.

“Non c’era niente tra me e la folla, ed è stata un’esperienza incredibile”, ha detto Madonna alla premiere del docu-concerto. “Avevo bisogno di documentarlo: il processo di creazione, le prove, lo spettacolo stesso, cosa avevo in mente, cosa ispira certe canzoni. È uno spettacolo diverso, è un momento diverso della mia vita”. Il docu-concerto è stato co-diretto da Nuno Xico e Sasha Kasiuha.

In Italia Paramount Plus arriverà all’interno del pacchetto Sky nel 2022, senza costi aggiuntivi per gli abbonati. Non è chiaro, al momento, se dovremo aspettare tanto per poter ammirare il docu-concerto di Madame X.