850 milioni di dollari in banca e Madonna si vanta di far lavorare gratis chi collabora con lei

Oltre 40 anni di carriera, centinaia di milioni di copie vendute e una fortuna stimata in 850 milioni di dollari. Eppure Madonna, regina indiscussa del pop, si è ventata su Instagram di non aver pagato i propri collaboratori.

Pietra dello scandalo un servizio fotografico realizzato per V Magazine da Steven Klein. La popstar si è detta orgogliosa di essere riuscita a realizzarlo con “budget quasi a zero”, riuscendo comunque a fare “arte”. ” L’arte non è morta se hai la forza di lottare per ciò in cui credi”, ha precisato Madonna, per poi ringraziare “tutti coloro che ci hanno sostenuto e dormito sui divani e lavorato per lunghe ore e gratuitamente, per sostenere Madame X, che non è qui solo per disturbare la pace ma per mantenere viva l’arte“. Apriti cielo.

Tantissimi fan della popstar hanno criticato simili dichiarazioni, sottolineando come sia a dir poco incredibile che un personaggio come Madonna, della ricchezza di Madonna, possa far lavorare qualcuno ‘gratuitamente‘, facendolo dormire su ‘un divano‘.

“Dormire sui divani e lavorare GRATIS per supportare madame X???? Non ci posso credere!!!!!! Dovresti supportare il talento di un’artista emergente“, ha scritto l’utente deloscobos. “Oh dio, se Madonna ha un budget quasi a zero, non so che speranza ci sia per artisti sconosciuti come noi“, ha proseguito tale Thealphasmusic. “Quindi in pratica sei una multimilionaria e ti aspetti che le persone lavorino gratis per supportarti? Solo perché la chiami arte non vengono pagati?”, ha rilanciato clairebarnes76. “La perfetta definizione di sfruttamento = persone che lavorano per te gratuitamente in nome dell”arte‘”, ha accusato morvan_forever. “Mi dispiace, ma dire che non hai budget e che non hai pagato chi ha lavorato per te mi fa dubitare della tua integrità di multimilionaria“, ha scritto yogasamoa. E potremmo andare avanti all’infinito, con decine e decine di commenti che oscillano tra l’incredulità, l’indignazione e la difesa, perché c’è anche chi ha parlato di eventuale ‘gavetta’, nei confronti di chi ha dovuto lavorare gratis per portare a casa questo servizio fotografico.

Un apparente autogoal, da parte della signora Ciccone, poche settimane fa criticata anche per la sua posizione sulla cosidetta “cancel culture”, dopo aver precisato come oramai “non si possa più dire niente. La censura che sta avvenendo nel mondo in questo momento è piuttosto spaventosa“. Negli ultimi mesi Madonna ha difeso i no-vax e ha paragonato il comico transfobico Dave Chappelle all’attivista LGBTQ James Baldwin. Nel 2022 Madonna dovrebbe iniziare le riprese del suo biopic cinematografico, da lei prodotto e diretto.