Madonna, prima donna che per 5 decadi si posiziona nella Top 10 della Billboard 200

Non c’è solo un motivo per cui Madonna viene chiamata la Regina del Pop. A dire il vero sono difficili da elencare tutti e non facciamo che aggiungerne di nuovi. Ad esempio, il fatto che sia appena diventata la prima donna a posizionarsi nella Top 10 della Billboard 200, la classifica degli album musicali più venduti, consecutivamente nei decenni del 1980, 1990, 2000, 2010 e, ora, 2020.

Nella Billboard 200 di questa settimana, Madonna compare all’ottavo posto con il suo “Finally Enough Love”, una compilation di remix dei suoi più grandi successi, molti dei quali sono finiti negli anni in vetta di altrettante classifiche. In tutto, sono solamente dieci gli artisti che possono vantare questo incredibile strike di annate. E indovinate un po’? Gli altri nove artisti sono tutti uomini.

Insieme a Madonna troviamo infatti gli AC/DC, i Def Leppard, i Metallica, Paul McCartney, Ozzy Osbourne, Robert Plant, Prince, Bruce Springsteen e James Taylor. La cosa diventa ancora più incredibile se si considera che “Finally Enough Love” è stato realizzato per celebrare un altro traguardo della popstar: a febbraio, il singolo “I Don’t Search I Find” è diventato il suo brano n. 50 a finire primo nella classifica Billboard’s Dance Club Songs.

A partire dal primo album self-titled, uscito nel 1983, la carriera di Madonna è stata una costellazione di successi e traguardi. Gli album finiti nella Top 10 in ogni decennio? Eccoli qui:

Anni Ottanta: Madonna, Like a Virgin, True Blue, Who’s That Girl (soundtrack) e Like a Prayer

Anni Novanta: I’m Breathless (soundtrack), The Immaculate Collection, Erotica, Bedtime Stories, Something to Remember, Evita (soundtrack), Ray of Light

Anni Duemila: Music, GHV2: Greatest Hits Volume 2, American Life, Confessions on a Dance Floor, Hard Candy e Celebration

Anni 2010: Sticky & Sweet Tour, MDNA, Rebel Heart e Madame X

Il nuovo decennio è appena iniziato, ma siamo sicurə che ne seguiranno altrettante. Oltre al fatto che basta una veloce occhiata a Wikipedia per accorgersi che si tratta di una buona parte della sua discografia, è anche il caso di sottolineare come, di questi album, nove abbiano raggiunto addirittura la prima posizione.

Madonna, icona pop, di moda, LGBTQ+ e femminista, ha anche recentemente ripercorso la sua carriera musicale proprio in un’intervista con Billboard, spiegano come il messaggio dietro la sua musica è sempre stato quello di dare potere alle donne.

«Ho investito molto nell’emancipare le donne… e questa è stata una parte molto importante della narrazione»

A partire dalle immortali Like a Virgin, Material Girl e Papa Don’t Preach, Madonna ha sempre cantato per le donne, anche in un’epoca in cui l’emancipazione non era così centrale come la consideriamo oggi, almeno agli occhi del grande pubblico. Non è un caso se agli inizi il suo stile trasgressivo e senza censure è stato molto criticato.

«Mi sembra che agli inizi, mentre le canzoni erano davvero forti e i cantanti davvero bravi, non erano realmente investiti nel far pensare alle donne: “Wow, non devo vivere nel mondo di uomo, vivendo sotto lo sguardo maschile per il resto della mia vita. Posso guardare la vita in un modo diverso e non accontentarmi. Posso avere la mia voce e la mia visione”. È quello che ho cercato di fare»

La Regina del Pop continua ad ispirare e affascinare con la sua arte e, mentre anche la figlia Lourdes Leon sembra essere sul punto di seguirne le orme, non vediamo l’ora di celebrare il prossimo traguardo di questa immensa artista.

