Mahmood, non te lo saresti aspettato: ecco il docu-film su Amazon Prime

< 1 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

Quando scriviamo è ancora in corso a Roma la conferenza stampa di Amazon Prime (Gay.it è presente con Federico Boni) dedicata alle novità della piattaforma di streaming del colosso americano, ma c’è già un annuncio a dir poco eccitante: Mahmood sarà protagonista di un docu-film prodotto dalla stessa Amazon. Vedremo la star italiana (cantautore e autore), che in queste settimane prosegue il suo Ghettolimpo Tour (domani Roccella Jonica, dopodomani Matera), seguita giorno dopo giorno per un anno intero. E chissà se conosceremo finalmente bene la sua adorata mamma?

“Un progetto che mi sta molto a cuore, molto personale, spero che piacerà anche a voi” spiega Alessandro nel video di presentazione.

Due volte vincitore di Sanremo con Soldi (2019) e Brividi (2022 Mahmood e Blanco), quasi vincitore ad Eurovision 2019, protagonista assoluto della scena discografica italiana di questi anni, il cantautore italiano aprirà le porte della sua quotidianità al racconto realistico del linguaggio documentaristico. Un po’ come già accaduto per Tiziano Ferro.

Mahmood – Ja ti la Crediasa Crasa (non te lo saresti aspettato in sardo) è diretto da Giorgio Testi, scritto da Virginia W. Ricci e prodotto da Red Carpet. Il film segue la star italiana lungo tutto il suo tour europeo, e svela (come scrive il comunicato di Amazon) le relazioni più intime di Mahmood con le persone che hanno lasciato un segno nella sua vita personale: la famiglia, da sempre presente e suo punto di riferimento, gli amici, i collaboratori. Un viaggio interiore che ha la musica come colonna portante e dove l’amore e l’assenza trovano il loro modo di coesistere.

Tutto quello che devi sapere su Mahmood – >

L’immagine di copertina è un montaggio da foto social di Mahmood

© Riproduzione Riservata