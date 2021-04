Malika, la Procura apre un’inchiesta sul caso della ragazza cacciata di casa e minacciata perché lesbica

3 minuti di lettura

Malika Chalhy potrebbe avere giustizia. La ragazza aveva denunciato ai Carabinieri la cacciata di casa da parte dei genitori al momento del suo coming out, lo scorso 4 gennaio, compresi anche i numerosi insulti che la famiglia non le ha risparmiato.

Per questo motivo, la Procura di Firenze ha deciso di aprire un’inchiesta per violenza privata.

La ragazza 22enne, originaria di Castelfiorentino, dopo essere stata cacciata di casa ha ricevuto messaggi e note vocali dalla madre, che le ha inviato minacce di morte, offese impronunciabili e l’ha ripudiata come figlia.

Il tutto, ora è al vaglio delle Forze dell’Ordine, dopo l’ordine del pm Giovanni Solinas di verificare se siano stati commessi dei reati che la giovane non ha evidenziato al momento della denuncia, tre mesi fa.

Dalla sua, Malika Chalhy non scorderà mai quei messaggi da parte della madre, che arrivava ad augurarle un tumore, affermando che sarebbe stato meglio avere una figlia drogata piuttosto che lesbica.

Intervistata da FanPage, Malika Chalhy ha spiegato quanto sostegno abbia ricevuto nel giro di poche ore, ribandendo anche l’importanza del ddl Zan:

Venerdì sono andata a dormire sentendomi grata per aver avuto finalmente la possibilità di denunciare le violenze dei miei genitori e della mia famiglia, ma credendo che il giorno dopo tutto sarebbe tornato come prima.

Non è stato così. Il sostegno che sto ricevendo è enorme, sia da parte dell’opinione pubblica che di personaggi noti delle istituzioni e del mondo dello spettacolo. Sono profondamente grata per tutto questo, per me è come rinascere.