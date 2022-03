Maneskin, dal tour mondiale escludono la Russia: “Dobbiamo essere uniti per la pace, ora e per sempre”

< 1 min. di lettura

I Maneskin hanno annunciato il loro primo tour mondiale, che li vedrà sbarcare e sbancare gli Usa. Da Seattle a San Francisco, passando per Miami, Phoenix, Denver e Detroit, New York, Atlanta, Las Vegas, Houston, Dallas, per poi volare in Canda con Toronto e Montreal, tornare in Italia e abbracciare l’Europa.

Città come Amsterdam, Bruxelles, Berlino, Colonia, Parigi, Zurigo, Barcellona, Vienna, Londra, Copenhagen, Varsavia, Praga, Budapest e Riga verranno toccate dal Loud Kids Tour, ma non la Russia di Vladimir Putin, che un mese fa ha invaso l’Ucraina.

“Non è facile per noi parlare di musica dal vivo mentre la guerra affligge l’Ucraina e provoca la sofferenza di così tante persone innocenti“, hanno scritto i Maneskin sui social, motivando il loro no ad un tour russo. “Siamo devastati per il popolo ucraino e vogliamo dimostrargli la nostra totale solidarietà. A causa delle decisioni prese da chi è al potere, decisioni che affliggono le vite di civili innocenti, non ci esibiremo in Russia. Dobbiamo essere uniti per la pace, ora e per sempre“.

Damiano David (voce), Victoria De Angelis (basso), Thomas Raggi (chitarra) ed Ethan Torchio (batteria), vincitori dello scorso Eurovision, saranno in tour anche in Italia, toccando Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Milano e Bari.

