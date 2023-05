Matt Bomer e Jonathan Bailey innamorati in “Fellow Travelers”, le prime immagini ufficiali

0:00 Ascolta l'articolo

Tra le miniserie più attese del 2023 c’è sicuramente Fellow Travelers, progetto Showtime tratto dall’omonimo romanzo di Thomas Mallon. Creata dal candidato all’Oscar Ron Nyswaner, la serie ha come protagonisti Jonathan Bailey e Matt Bomer, entrambi gay dichiarati e qui negli abiti di due innamorati costretti a rincorrersi per una vita intera.

Vanity Fair ha pubblicato le prime immagini ufficiali della miniserie, love story a tinte queer che racconterà l’instabile storia d’amore tra due uomini molto diversi che si incontrano all’ombra della Washington dell’era McCarthy. I due protagonisti inizieranno una storia d’amore proprio mentre Joseph McCarthy e Roy Cohn dichiarano guerra ai “sovversivi e ai deviati sessuali”, dando inizio a uno dei periodi più bui della storia americana del 20° secolo. Nel corso di quattro decenni, Hawk e Tim si incrociano tra le proteste della guerra del Vietnam degli anni ’60, l’edonismo da discoteca alimentato dalla droga degli anni ’70 e la crisi dell’AIDS degli anni ’80, affrontando ostacoli di qualsiasi tipo, tanto nel mondo quanto dentro se stessi.

Jonathan Bailey, celebre duca di Bridgerton, interpreterà Tim Laughlin, giovane laureato alla Fordham University, fermo sulle proprie convinzioni politiche e religiose e pieno di ottimismo per il futuro del secondo dopoguerra. Matt Bomer sarà invece l’affascinante e carismatico Hawkins Fuller, che lavora dietro le quinte della politica, evitando qualsiasi coinvolgimento emotivo. Tutto cambia quando incontra Tim, idealista fortemente religioso che gli farà perdere la testa.

Dalle prime immagini si può notare uno straordinario lavoro su costumi e scenografiche, con mezzo secolo di storia americana sapientemente ricostruito. Robbie Rogers, ex calciatore, marito di Greg Berlanti e qui produttore, ha annunciato che ci saranno diverse scene di sesso. “Non sarà scioccante per gli spettatori, ma spero che quando lo guarderanno, diranno, ‘Oh wow. Ci hanno davvero provato”.

“Sono così interessato a vedere come le persone reagiranno“, ha aggiunto Bailey. “Per me essere queer significa anche come negoziare la donazione del proprio corpo all’altra persona. È qualcosa che ho sempre desiderato vedere realizzato correttamente, perché so quanto sia straordinario sperimentarlo“.

Dopo il boom di Bridgerton, Bailey ha ricevuto decine e decine di proposte, scegliendo con gioia proprio Gellow Travelers, per un motivo specifico. “La mia risposta era sempre: ‘Beh, mi piacerebbe fare una travolgente storia d’amore gay’, perché non ne avevo mai viste davvero”. “O non avevo comunque mai visto attori come me e Matt interpretare quei ruoli“. “È stata l’esperienza più gioiosa, emozionante e anche istruttiva che ho mai vissuto sul piano professionale“. “Penso ancora molto a Tim“.

Bomer e Bailey non saranno l’unica trama gay seguita da Fellow Travellers. La miniserie racconterà anche la storia di Marcus Hooks, giornalista politico queer nero interpretato da Jelani Alladin, e del drag performer di cui si innamora interpretato interpretato da Noah J. Ricketts. Nel cast del film anche Chris Bauer nei panni di Joseph McCarthy, Will Brill negli abiti di Roy Cohn e Allison Williams.

Gli otto episodi di Fellow Travelers arriveranno in autunno.

© Riproduzione Riservata