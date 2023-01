Mattia Stanga, chi è il content creator dei video POV su TikTok

0:00 Ascolta l'articolo 3 min. di lettura Scuro Chiaro

Mattia Stanga, nato a Borgosatollo (Brescia) il 10 febbraio 1998, è una delle star italiane di TikTok che, grazie ai suoi video POV (acronimo di “Point of View”, ossia “punto di vista”) è riuscito ad ottenere numeri da capogiro: 2,8 milioni di follower, per non contare il seguito su Instagram, che supera il milione di persone.

Senza troppe post-produzioni (per creare un video impiega 10 minuti), senza copioni ed in maniera spontanea con un linguaggio semplice, tagliente e ironico (il segreto, in fondo, del suo successo), Mattia Stanga nei video POV mostra, in particolare, il suo punto di vista sul comportamento delle persone in base alla loro professione (farmacista, tatuatore, insegnante di danza, hostess dell’aereo), e ultimamente anche su cose inanimate (come la tombola, l’albero, il semaforo, il computer) e situazioni particolari (quando devi tuffarti al mare, quando devi prepararti per andare a sciare).

Un soggetto dei video di Mattia Stanga, molto presente e amato, è la mamma, che imita nei suoi iconici atteggiamenti, ad esempio nei video “sono la mamma la domenica”, “sono mia mamma quando parlo al telefono”, “sono mia mamma quando stira”.

Come abbiamo fatto con altri giovani tiktoker e content creator del momento (vedi Mario Farris, Edoardo Zaggia, Giovanni Arena), dedichiamo oggi questo articolo ad un altro giovane che sfrutta al meglio il proprio talento, la propria naturale comicità, per strappare un sorriso alle persone quando scorrono quotidianamente il feed dei loro social.

Ecco qui di seguito qualche curiosità e info su Mattia Stanga.

In questo articolo 1 Qualche curiosità su Mattia Stanga 1.1 Vita privata 1.2 Il successo 1.3 Tre indiscrezioni su Mattia Stanga



Qualche curiosità su Mattia Stanga

Vita privata

Mattia, che come abbiamo anticipato è di origine bresciana e, essendo nato nel 1998, appartiene in toto alla generazione Z cresciuta nel mondo di Internet e degli smartphone, non ama condividere dettagli della sua vita privata.

Quello che sappiamo è che Mattia Stanga è studente di Economia, Business e Management a Milano e che, oltre a diventare sempre più influente sui social, il suo sogno è quello di lavorare in un’azienda importante come supply chain manager. Quindi, se sei qua per sapere qualcosa di più relativamente ad unə suə possibile partner, non troverai nulla di tutto ciò.

Mattia è gelosissimo dei suoi affetti e preferisce far conoscere alla sua community il suo talento, quella parte divertente che abbiamo imparato ad apprezzare da quando ha iniziato a pubblicare video su TikTok durante la prima quarantena da Covid-19.

La famiglia e i suoi amici sono per lui parte fondamentale che, a parte quando scherza con la mamma durante i suoi video, preferisce tenere fuori dai social. D’altronde sono stati proprio loro, parenti e amici più cari, a spingerlo ad aprire un canale su TikTok, consci della sua comicità irriverente.

Una comicità, quella di Mattia Stanga, che nasce dall’osservazione sin da bambino dei dettagli, di quei atteggiamenti stereotipati delle persone che tutti vediamo, ma che poi ci dimentichiamo e di cui Mattia si nutre per far sorridere quelli che lo seguono su TikTok.

Il successo

L’arte della risata, che Mattia ha coltivato dalla tenera età e che ha decretato il suo grande successo in seguito all’apertura del suo canale su TikTok, gli ha consentito di avviare una carriera così importante che gli è valsa numerose collaborazioni di alto profilo con aziende di moda, riviste e, addirittura, con programmi televisivi come l’Eurovision Song Contest, dove si è occupato, in diretta dalla Mole Antonelliana, di accompagnare la community di TikTok nel viaggio verso la finale di Eurovision 2022.

Tutto questo successo Mattia lo deve ai suoi 2 contenuti video al giorno e 10 minuti di registrazione per video dove, senza troppi sforzi, mette al centro la sua creatività in una maniera così genuina da aver creato una community consistente.

Sono, in particolare, le collaborazioni con le aziende di moda ad essere arrivate numerose, perché Mattia Stanga adora vestirsi bene e, tra i suoi brand di riferimento, spuntano nomi come Dior, Gucci, Etro e Prada. Recente è la collaborazione con l’azienda di gioielli Pandora, che lo ha visto protagonista della campagna pubblicitaria che celebra le festività natalizie, un ADV in più puntate, presente sul profilo Instagram di Mattia Stanga, che presenta un vero e proprio gioco di parole tra il nome del personaggio e quello più iconico della ricorrenza di Natale.

Tre indiscrezioni su Mattia Stanga

Ama la musica italiana anni ‘80 e ‘90

Ha 3 cani di cui è follemente innamorato

Quando va in vacanza, il primo giorno ho sempre paura di stare male!

Continua a seguirci per scoprire altre biografie di content creator e influencer italiani che stanno facendo la differenza

© Riproduzione Riservata