Maybelle Blair, leggenda del baseball USA fa coming out a 95 anni: “Non siete sole, non nascondetevi” – VIDEO

Maybelle Blair è un ex giocatrice della lega di baseball professionale femminile americana. 95 anni splendidamente portati, Maybelle ha fatto coming out durante il Tribeca Film Festival. Blair era al Tribeca fondato da Robert De Niro per lanciare la serie Prime Video tratta da Ragazze Vincenti, cult anni ’90 con Geena Davis e Madonna che raccontava l’incredibile storia vera della All-American Girls Professional Baseball League, lega professionistica fondata nel 1943 che tenne compagnia ai tifosi di baseball d’America mentre gli uomini erano in guerra.

Maybelle, ospite d’onore della serata, ha spiazzato i presenti con un bellissimo coming out.

“Penso che sia una grande opportunità per queste giovani giocatrici di rendersi conto che non sono sole e che non devono nascondersi. Mi sono nascosta per 75, 85 anni e questa è praticamente la prima volta che faccio coming out”.

Applausi a scena aperta, ovviamente, tanto in presenza quanto sui social, con l’account Instagram della serie tv che ha voluto ufficialmente ringraziarla per questo gesto di coraggio, che ribadisce come non sia mai davvero troppo tardi per accettarsi e dichiararsi al mondo. Blair ha sottolineato di aver sempre saputo di provare attrazione per le ragazze, ma ha a lungo “pensato di essere l’unica persona gay al mondo“.

A League of Their Own debutterà con tutti gli otto episodi il 12 agosto in esclusiva su Prime Video, rievocando lo spirito gioioso dell’amato classico di Penny Marshall, puntando lo sguardo sulla storia di un’intera generazione di donne che sognano di giocare a baseball a livello professionistico. La serie tratterà anche tematiche legate alla questione razziale e alla sessualità, seguendo le storie di un nuovo gruppo di ragazze nel loro percorso sul campo, durante il campionato, e nelle loro vite private.

Con Abbi Jacobson nei panni di Carson, Chanté Adams nel ruolo di Max, D’Arcy Carden nei panni di Greta, Gbemisola Ikumelo nel ruolo di Clance, Roberta Colindrez nei panni di Lupe, Nick Offerman nel ruolo di Dove, Saidah Arrika Ekulona nei panni di Toni, Kate Berlant nel ruolo di Shirley, Kendall Johnson nei panni di Gary, Kelly McCormack nel ruolo di Jess, Alex Désert nei panni di Edgar, Priscilla Delgado nel ruolo di Esti, Aaron Jennings nei panni di Guy, Melanie Field nei panni di Jo e Dale Dickey nel ruolo di Beverly. Ad interpretare Maybelle Blair, invece, sarà Molly Ephraim.

