Melania Trump: “Scioccata nello scoprire che alcuni pensano che Donald Trump sia omofobo” – video

A 24 ore dal voto nazionale più partecipato e divisivo degli ultimi decenni, anche Melania Trump è scesa in campo per tirare la volata al marito Donald, alla disperata ricerca di una clamorosa rimonta su Joe Biden, strafavorito della vigilia per i sondaggisti.

Melania ha parlato direttamente alla comunità LGBT, come fatto dalla 27enne Tiffany Trump due settimane fa, ribadendo ciò che a chiunque appare insensato: la presunta vicinanza del rosso Donald ai gay, bisessuali e lesbiche d’America. In un video realizzato dai repubblicani di Log Cabin, la signora Trump è caduta dalle nuvole dinanzi alle critiche della nostra comunità nei confronti del marito.

“Sono rimasta scioccata nello scoprire che alcune di queste persone tanto potenti hanno cercato di dipingere mio marito come omofobo o contro l’uguaglianza”, ha sottolineato incredula Melania, nonostante i 4 anni sfacciatamente omotransfobici di Trump alla Casa Bianca. “Donald è stato chiaro, gay e lesbiche saranno trattati come lui li ha sempre trattati: allo stesso modo degli altri”, ha continuato Melania Trump, che ha chiaramente e volutamente evitato le persone trans, da sempre ossessione del tycoon. “Donald è il primo presidente ad essere entrato alla Casa Bianca sostenendo il matrimonio gay”, ha poi vergognosamente detto Melania, dimenticato quanto fatto da Barack Obama ma soprattutto quanto detto dal marito. Trump non ha mai pubblicamente sostenuto il matrimonio egualitario, attaccandolo apertamente nel corso della campagna elettorale del 2016, quando tese la mano ai cristiani evangelici. Nelle ultime settimane, poi, ha nominato alla Corte Suprema Amy Coney Barrett, storicamente contraria alle nozze gay. Corte Suprema ora in mano completamente conservatrice (6 giudici a 3), e unica istituzione d’America che potrebbe annullare la storica sentenza Obergefell v.Hodges del 2015, che legalizzò l’uguaglianza matrimoniale in tutti i 50 Stati.

Melania si è poi detta infastidita da come le persone LGBTQ tratterebbero i repubblicani, perché a suo dire “i liberi pensatori e le voci indipendenti, come ad esempio i gay conservatori, sono messi a tacere, censurati e vittime di bullismo da parte di una certa cultura“.

Quando si dice vivere ai confinti della realtà.