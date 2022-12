Melbourne, neonazisti prendono di mira evento drag: “Costretti a rinviarlo per la sicurezza dei partecipanti”

2 min. di lettura

Non solo in America, con circa 130 attacchi ad eventi drag nel corso degli ultimi 11 mesi e diverse star di Drag Race costrette a girare per i locali con la scorta. Anche in Australia l’odio nei confronti delle drag queen ha iniziato a prendere forma. Un evento drag per giovani al Victorian Pride Centre di Melbourne è stato infatti preso di mira da gruppi neonazisti, come riportato Star Observer Australia.

L’evento “Glitter Nova” era rivolto a ragazzi tra i 12 e i 25 anni. Avrebbe incluso seminari con artiste drag del calibro di Alexander McKween, Belial B’Zarr e Randy Roy. Un gruppo dell’ultradestra chiamato “People Against Pedos” ha annunciato una forma di protesta, pubblicando minacce sui canali Telegram “XYZ News”, “Turning Point Australia” e “Australian Meditations Nationalist Yarn”. Si ritiene che quest’ultimo gruppo sia collegato al National Socialist Network, fondato dal neonazista australiano Thomas Sewell.

“Al fine di realizzare eventi sicuri e inclusivi“, hanno affermato gli organizzatori di Glitter Nova, “riteniamo che la nostra unica opzione sia posticipare l’evento, per garantire la sicurezza dei nostri partecipanti”. “Glitter Nova è stato progettato… per essere un evento sicuro, divertente e gioioso, per fare in modo che i giovani possano connettersi e fare festa con la loro comunità”. “Comprendiamo la delusione che proveranno tutti quei giovani che avevano deciso di partecipare”.

Non è chiaro quando “Glitter Nova” potrà ora andare in scena, in totale sicurezza. “La nostra decisione di rinviare l’evento non legittima in alcun modo le dichiarazioni dei gruppi di protesta”, hanno aggiunto gli organizzatori. “Sosteniamo pienamente la nostra comunità LGBTIQA+”.

Non è la prima volta che un evento del genere viene preso di mira in Australia. Il 30 settembre scorso, i membri del National Socialist Network attaccarono un festival per i più giovani a Moonee Ponds, sobborgo di Melbourne, che includeva spettacoli di drag queen, sbraitando slogan omotransfobici con tanto di saluti nazisti.

