Michael Bublé al fianco della comunità trans: “Identificatevi come volete, e che Dio vi benedica!”

Oggi 47enne, Michael Bublé ha venduto oltre 75 milioni di dischi e vinto 4 Grammy Awards, diventando uno dei crooner più amati e celebri degli ultimi 30 anni. Di origini italiane grazie a suo nonno Demetrio Santagà, originario di Sambughè, frazione del comune di Preganziol in provincia di Treviso, che sposò Iolanda Moscone, originaria di Carrufo, frazione di Villa Santa Lucia degli Abruzzi nella provincia dell’Aquila, Bublé si è schierato al fianco della comunità transgender nel fine settimana, durante le celebrazioni per la giornata internazionale della visibilità transgender.

“Non sono un politico. Non voglio fare il politico“, ha precisato il cantante al The Guardian, facendo riferimento anche all’ondata di proposte di leggi transfobiche che hanno travolto gli USA negli ultimi 12 mesi. “Ma vedo tutte queste persone che parlano della comunità LGBTQ+ quando abbiamo problemi più grandi. Questi non sono problemi. Dovete accettare queste persone. Cambiano in qualche modo le vostre vite? Amate queste persone”. “La salute mentale è un grosso problema in posti come l’America. Il controllo delle armi è un grosso problema. Identificatevi come volete identificarvi, e che Dio vi benedica.”

Non è la prima volta che Michael Bublé si espone come alleato della comunità LGBTQIA. Nel 2016, intervistato da PrideSource, gli chiesero come avrebbe reagito se uno dei suoi quattro figli avesse fatto coming out: “Con nient’altro che amore“, disse all’epoca.

“Non posso dirti quanto sarebbe scioccante se i miei figli non potessero sentire di poter dire a loro padre che sono gay. Li amo così tanto che voglio solo che siano felici. Il mio obiettivo nella vita è renderli esseri umani belli e felici”. “Sono quello che sono, perché mi uccide, mi devasta, quando sento le persone dire che “scelgono”. “Scelgono”? Di cosa cazz* stai parlando? Non stanno scegliendo. Non è una scelta. È genetico“.

Due zii di Bublè sono dichiaratamente omosessuali, ma la sua vicinanza alla comunità nasce anche dai suoi due genitori, da lui definiti “progressisti”, e da un’industria musicale che l’ha visto crescere “circondato dalla comunità gay“.

“Tutti lo sono, dal mio parrucchiere a Jeff Kim, che sceglie i miei vestiti ogni giorno – voglio dire, la domanda non è chi sia gay? La domanda è: chi non lo è?“.

Michael Bublè è sposato dal 2011 con Luisana Lopilato, con la quale ha avuto Noah, Elias, Vida Amber Betty e Cielo Yoli Rose, nata lo scorso agosto. Nel 2022 è uscito il suo ultimo disco, Higher.

