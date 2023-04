Pedro Pascal nel cast di una commedia lesbica

0:00 Ascolta l'articolo < 1 min. di lettura Scuro Chiaro

Foto: Esquire, Norman Jean Roy

Stancə di Pedro Pascal?

Mettevi l’anima in pace perché il daddy di Hollywood (non lo diciamo solo noi, ma direttamente lui) tra un post a supporto della comunità LGBTQIA+ e parole d’amore per la sorella transgender Lux, l’attore continua a dominare piccolo e grande schermo.

Ora è pronto a lanciarsi in un viaggi on-the-road pieno di lesbiche.

Stando a Variety, Pascal si unirà al cast di Drive Away Dolls, commedia diretta da Ethan Coen e scritta con sua moglie Tricia Cooke, che vedrà protagonist* una valanga di attori e attrici, tra il mondo LGBTQIA+ e non, come Beanie Feldstein (da poco sposata con la fidanzata Chance Roberts!), Coleman Domingo, Margaret Qualley, Geraldine Viswanathan, Bill Camp, e Matt Damon.

Il film – debutto al cinema di Ethan senza il fratello Joel Coen – dovrebbe arrivare nei cinema il prossimo Settembre e segue il rocambolesco viaggio di due migliori amiche lesbiche Jamie – spirito libero, fresca di separazione dalla sua fidanzata – e la riservata e timida Marian. Tutto rose e fiori finché non si imbattono in una gang di criminali.

Altro non si sa, ma Coen promette sarà una commedia piena di marachelle e situazioni assurde, oltre che una forte ventata di situazioni super queer.

Ma per i fan di Pascal non è l’unica notizia per cui gasarsi: l’attore sarà anche nel nuovo film di Pedro Almodovar, Strange Way Of Life, nei panni di un cowboy gay al fianco di Ethan Hawke e Manu Rios. Un film che Pascal spiega ha tutti gli elementi del cinema western e al contempo ne ribalta i cliché, dichiarando: “Questo è un western queer, nel senso che ci sono due uomini, e si amano, e si comportano in modo opposto nella medesima situazione“.

