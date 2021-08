Michele Nocca, l’ex ballerino di Amici sposa l’amato John Azzopardi

< 1 minuto di lettura

Michele Nocca è stato un allievo di Amici di Maria nel corso della 14esima edizione, vinta dai The Kolors. Ballerino, uscì nel corso della seconda puntata del serale. Passati sei anni Michele torna d’attualità grazie ad un annuncio social. Nocca ha infatti rivelato che presto si unirà civilmente con l’amato compagno, John Azzopardi, make-up artist e hairstylist

“Ha detto sì, sono l’uomo più felice del mondo!“, ha scritto su Instagram Michele, oggi diretto del Nox International Dance Camp. All’epoca di Amici il ballerino era fidanzato da tempo con Federica Donzella. Finita quella lunga storia d’amore, Michele ha poi trovato sulla sua strada John, che diverrà presto suo marito.

“Vive con la famiglia a Pozzalio: ha una sorella e un fratello gemello“, scriveva all’epoca di lui il sito di Amici. “I suoi genitori gli hanno insegnato ad affrontare la vita a testa alta e con dignità. Ha sempre fatto piccoli lavoretti per mantenersi come l’animatore e l’insegnate di danza per piccini. E’ credente, solare e felicemente fidanzato. Suo fratello studia in seminario. Non sopporta l’ipocrisia, non piace alle persone troppo calme e a chi è abituato a stare in disparte. Sogna di diventare coreografo e ballerino di fama mondiale. Si sente protetto dal nonno che ora non c’è più e a cui dedica tutte le sue esibizioni“.

La scorsa edizione, come dimenticarlo, Leonardo Lamacchia ha fatto coming out nel corso di una puntata di Amici.