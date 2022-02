Milano Pride 2022, sabato 2 luglio tutti in piazza

< 1 minuto di lettura

“Tenetevi prontə: stiamo tornando”. Così gli organizzatori del Milano Pride hanno svelato le date ufficiali dell’Onda rainbow che travolgerà la città in estate. Con una novità. La sfilata del Pride 2022 si terrà infatti il primo sabato di luglio, e non l’ultimo di giugno come vuole tradizione milanese. Evento finale 2 luglio, con Pride Week e Pride Square a fine giugno.

Lo scorso anno Milano e Roma andarono incontro al medesimo fine settimana, tra non poche polemiche, ovvero l’ultimo weekend del Pride Month, da sempre storicamente legato al capoluogo lombardo. C’è da capire se l’ultimo sabato di giugno sia stato ‘preso’ anche quest’anno dalla Capitale o se Roma tornerà alla sua tradizione, che da anni vede la Città Eterna scendere in strada a inizio giugno. Per ora non ci sono state ancora comunicazioni ufficiali da parte del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli.

Dopo due anni di Covid-19, è facile immaginare un ritorno alla ‘normalità’ per il Milano Pride 2022. Se nel 2020 saltò del tutto, nel 2021 fu stanziale, davanti all’Arco della Pace, con decine di migliaia di persone in piazza e a parco sempione a rivendicare diritti. I famigerati carri, con la musica a tagliare in due la città, potrebbero finalmente ricomparire, più colorati e stracolmi che mai dopo aver passato due anni in garage.

L’Onda Pride 2022 partirà da Sanremo, con il Pride milanese che diverrà realtà insieme ai Pride di Bologna e Napoli. QUI tutte le date.

